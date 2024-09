I sedili dei servizi igienici disegnati da diversi artisti e celebrità saranno messi all'asta per WaterAid. "È facile dare per scontati i servizi igienici, ma insieme all'acqua pulita e a una buona igiene, possono salvare delle vite", afferma il direttore generale di WaterAid

Difficilmente le tavolette del water sono considerate una cosa appassionante. Ma quest'asta dimostra che possono essere il punto d'incontro tra necessità e design, il tutto per una buona causa che mette in evidenza l'importanza di un oggetto che diamo un po' troppo per scontato.

Diversi artisti e celebrità, tra cui il cantante dei Culture Club Boy George, le stiliste Dame Zandra Rhodes e Pam Hogg, nonché il comico Harry Hill, hanno disegnato delle tavolette del water che saranno messe all'asta per l'associazione benefica WaterAid, un'organizzazione non governativa internazionale che si occupa di acqua, servizi igienico-sanitari e igiene.

La collezione d'arte Best seat in the house ("Migliore seduta della casa"), con disegni che vanno dal gioco di parole alla tavoletta reale dorata, sarà esposta questo mese alla British art fair presso la Saatchi gallery di Londra.

Best seat in the house è nata da una collaborazione tra WaterAid e il fotografo Rankin, la cui agenzia ha fotografato la collezione per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi igienico-sanitaria mondiale.

Boy George’s toilet seat Rankin/WaterAid/PA

Il disegno di Boy George riporta le parole "piss and love", mentre la creazione di Hill raffigura un cavallo all'interno di un ferro di cavallo con la scritta "lucky toilet seat".

Boy George ha dichiarato: "Reale o rocker, i bagni sono un grande livellatore perché tutti dobbiamo usarne uno. Sul trono si possono fare molte riflessioni serie, ma riuscite a immaginare la vita senza la vostra toilette? Questa è la realtà per una persona su cinque nel mondo".

E ha aggiunto: "Mi piace il concetto di reimmaginare il bagno come un lusso, e mi sono divertito molto a progettare il mio Best seat in the house per sottolineare l'importanza di servizi igienici decenti".

Descrivendo il suo progetto, il cantante ha dichiarato: "Il mio sedile è un 'trono punk', di sfida, con un messaggio sfacciato all'interno, perché mi piace portare umorismo e ottimismo nella mia arte. È bello vedere la mia creazione andare all'asta per WaterAid, per aiutare più persone ad avere questo diritto fondamentale".

Harry Hill’s toilet seat Lucky Loo Rankin/WaterAid/PA

Tim Wainwright, direttore generale britannico di WaterAid, ha dichiarato: "Queste creazioni divertenti e di grande impatto sono un ottimo modo per far parlare dei servizi igienici e trasmettere il messaggio che tutti, ovunque, dovrebbero avere accesso a una toilette decente. È facile dare i servizi igienici per scontati, ma insieme all'acqua pulita e a una buona igiene, possono salvare delle vite".

"Avere servizi igienici decenti può trasformare intere comunità, aiutando a fermare la diffusione delle malattie, a mantenere le ragazze a scuola e a migliorare la sicurezza e la dignità delle persone", ha aggiunto Wainwright. "Tutti i proventi dell'asta contribuiranno a portare acqua pulita, servizi igienici e buone condizioni igieniche nelle scuole e nelle comunità di tutto il mondo, aiutando a cambiare più vite per sempre".

Pam Hogg’s toilet seat The Throne Rankin/WaterAid/PA

Le creazioni saranno messe all'asta dal 23 al 29 settembre online su Givergy e dal 26 settembre alla British Art Fair presso la Saatchi Gallery.