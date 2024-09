Sabato il nuovo premier Barnier ha annunciato i nomi del suo governo. L'esecutivo è composto principalmente da membri del partito del presidente Emmanuel Macron e dai Repubblicani. Critiche dall'estrema destra di Le Pen e Bardella, ma anche dal Nuovo Fronte Popolare di sinistra

Dopo oltre due mesi di stallo e polemiche dalle elezioni di fine giugno, il premier francese Michel Barnier ha presentato l'atteso nuovo governo. Dominato da conservatori e centristi, l'esecutivo composto da 37 membri potrebbe avere vita difficile a causa del parlamento fortemente diviso.

La coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare ha ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni parlamentari, ma non è riuscita a conquistare la maggioranza. Gruppi di studenti e attivisti del principale partito di sinistra La France Insoumise hanno manifestato sabato in tutto il Paese contro un governo che, secondo loro, rifiuta la volontà degli elettori.

All'inizio del mese il presidente Emmanuel Macron ha nominato primo ministro il conservatore Michel Barnier, nonostante il partito dei Repubblicani di Barnier abbia ottenuto un risultato negativo alle elezioni, e Barnier ha messo insieme il governo dopo difficili negoziati. Macron ha approvato la nomina ed è stata annunciata all'Eliseo. Dei 17 ministri scelti, sette fanno parte della coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron Ensemble pour la République e tre dei Repubblicani.

Chi sono i nuovi ministri del governo francese

Il partito di estrema destra anti-immigrazione Rassemblement National di Marine Le Pen e guidato da Jordan Bardella non ha seggi nel governo di Barnier, ma ha abbastanza voti in parlamento per farlo cadere. Il partito ha ottenuto una vittoria indiretta con la nomina del conservatore Bruno Retailleau a nuovo ministro dell'Interno, il cui mandato comprende questioni interne critiche come la sicurezza nazionale, l'immigrazione e l'applicazione della legge. Ma Bardella ha già detto che con il nuovo "non riflette in alcun modo le aspirazioni dei francesi. Stiamo vivendo gli ultimi momenti degli schemi politici obsoleti del macronismo".

Jean-Noël Barrot è il nuovo ministro degli Esteri, un politico centrista noto per il suo lavoro nella trasformazione digitale e negli affari europei. Porta con sé una vasta esperienza nella gestione di complesse questioni internazionali, in particolare all'interno dell'Ue.

Il nuovo ministro delle Finanze è Antoine Armand, una figura emergente della politica francese, ora incaricato di guidare le politiche fiscali della Francia e di gestire il prossimo bilancio 2025, tra le pressioni di Bruxelles per affrontare il crescente debito della Francia.

Sébastien Lecornu mantiene la carica di ministro della Difesa. È stato determinante nel rafforzare le capacità militari della Francia, tra cui la modernizzazione dei sistemi di difesa e la gestione degli aiuti militari all'Ucraina. La sua leadership nel settore della difesa sarà cruciale nel momento in cui la Francia dovrà gestire il suo ruolo all'interno della Nato e le crescenti tensioni geopolitiche legate alle guerre in Ucraina e nel Medio Oriente.

Sinistra e destra contro il governo di Barnier

La capacità di Barnier di governare efficacemente è già sotto esame, con i suoi avversari politici di sinistra che giurano di sfidarlo in ogni occasione e l'estrema destra che dichiara di voler monitorare da vicino il governo.

La coalizione di sinistra del Nuovo Fronte Popolare ha sorpreso molti conquistando il maggior numero di seggi nelle rischiose elezioni lampo indette da Macron sulla scia della vittoria dell'estrema destra alle elezioni del Parlamento europeo. Ma al Nuovo Fronte Popolare non è stata data la possibilità di formare un governo di minoranza e si è rifiutato di fare concessioni e di unirsi a un'alleanza di governo più di sinistra. "Questo governo è un'unione di perdenti, con alcuni che sono più o meno lì per decorazione, una finzione", ha detto il leader di La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, aggiungendo che il suo partito non voterà la fiducia al governo.

Il primo grande test politico per Barnier sarà il primo ottobre, quando terrà il suo discorso di politica generale all'Assemblea Nazionale.