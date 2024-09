Di Euronews

Un gatto è riuscito a tornare a casa dopo essersi smarrito nel parco di Yellowstone. Il felino avrebbe percorso più di mille chilometri prima di tornare a casa

Benny e Susanne Anguiano, una coppia che vive in California, negli Stati Uniti, hanno perso il loro gatto nel Parco Nazionale di Yellowstone lo scorso giugno e sono tornati a casa dopo aver percorso 1.450 chilometri.

Durante il campeggio della coppia il loro gatto di casa Rayne Beau si è spaventato ed è scappato tra i fitti alberi. La coppia ha cercato di attirare il gatto al campeggio usando bocconcini e giocattoli, ma i loro sforzi sono stati vani.

Benny Anguiano ha raccontato a NBC News che un dipendente di Yellowstone si è recato al loro campeggio e ha detto loro che un branco di coyote aveva attaccato un cagnolino nella zona e che il gatto della coppia non sarebbe sopravvissuto alla notte.

"È stato il giorno più difficile della mia vita perché mi sembrava di abbandonarlo", ha raccontato Susanne Anguiano.

Ma il loro amico peloso è riuscito a sopravvivere alle insidie del parco. I coniugi Anguiano hanno ritrovato il loro gatto 60 giorni dopo il ritorno dal viaggio, grazie a un messaggio ricevuto sul loro telefono.

Rayne Beau è arrivato in un rifugio di Roseville, in California, a 1.450 chilometri dal luogo in cui era scomparso. I funzionari del rifugio hanno anche scansionato il chip del gatto e inviato un messaggio ai proprietari per informarli della sua posizione.

La coppia ha poi appreso che una donna della zona aveva trovato il gatto da solo per strada, aveva capito che era l'animale di qualcuno e lo aveva portato al rifugio. Tuttavia, non si sa ancora come il gatto abbia percorso una distanza così lunga e come abbia trovato la strada.

D'altra parte, si è capito che Rayne Beau aveva perso molto peso durante il viaggio. Il gatto, che prima di scomparire pesava circa 6,5 chili, al momento del ritrovamento ne pesava solo 3,5. "Era davvero esausto. Probabilmente non aveva nemmeno le energie per andare oltre", ha detto Susanne Anguiano.

Riunitosi il 4 agosto con la sua famiglia, Rayne Beau ora trascorre le sue giornate giocando con l'altro gatto di casa e mangiando dolcetti. Ma i coniugi Anguiano si chiedono ancora come sia arrivato a casa.