Ucraina, von der Leyen: "Aiuteremo Kiev a superare tutto questo"

Di Euronews

La presidente della Commissione europea è arriva nella capitale ucraina. von der Leyen ha incontrato il presidente ucraino Zelensky per discutere gli sviluppi della guerra e dell'emergenza energetica dopo gli attacchi di Mosca

PUBBLICITÀ

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata in Ucraina venerdì con l'obiettivo di aiutare il Paese a riparare e ricollegare la rete elettrica danneggiata dalla guerra e a potenziare la capacità di riscaldamento in vista dell'inverno.

Circa la metà delle infrastrutture energetiche ucraine è stata distrutta durante la guerra con la Russia, e i blackout elettrici a rotazione lasciano parti dell'est al buio per quattro ore alla volta. von der Leyden ha detto che è come se tutta la Lettonia, la Lituania e l'Estonia avessero perso l'elettricità.

"La stagione dei riscaldamenti inizierà tra due settimane e gli attacchi incessanti della Russia alle infrastrutture energetiche civili dell'Ucraina mirano a infliggere il massimo danno”, ha dichiarato von der Leyen al suo arrivo a Kiev per un colloquio con il presidente Volodymyr Zelensky. “Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi per superare tutto questo”, ha aggiunto la presidente della Commissione.

L'obiettivo principale è quello di aiutare l'Ucraina a decentralizzare la sua rete elettrica e a dipendere meno dalle grandi centrali che sono un bersaglio più facile per le forze russe. Circa 260 missili sono piovuti in un grave attacco alle infrastrutture energetiche alla fine del mese scorso.

I Paesi europei hanno già inviato più di diecimila generatori e trasformatori e stanno fornendo anche turbine a gas piccole e più mobili. Questi tipi di apparecchiature per la fornitura di elettricità sono più difficili da colpire e più facili da riparare. L'obiettivo è di contribuire a fornire circa il 25 per cento dei 17 gigawatt di energia di cui il Paese avrà probabilmente bisogno quest'inverno.

L'Ue vuole disincentivare le partenze dall'Ucraina

Gli sforzi dell'Ue sono volti anche a incentivare la popolazione a rimanere in Ucraina. Circa 4 milioni di persone sono fuggite dall'inizio della guerra nel febbraio 2022, spesso in Polonia e in altri Paesi vicini. Bruxelles sta fornendo assistenza, come aiuti a breve termine per trovare un posto dove stare, un lavoro o un'istruzione. Ma di recente il numero di persone in partenza è aumentato. La Commissione guidata da von der Leyen stima che ogni settimana diecimila persone in più chiedano aiuto.

Giovedì, la Commissione ha annunciato che fornirà altri 160 milioni di euro per aiutare a rafforzare la rete energetica dell'Ucraina. Di questi, 100 milioni di euro provengono dai profitti che l'Ue ha ottenuto grazie agli interessi sui beni russi congelati.

von der Leyen ha detto che il piano è quello di “far pagare alla Russia le entrate generate dai suoi beni congelati”. la presidente della Commissione e Zelensky discuteranno anche dell'uso dei prestiti organizzati dal G7 per aiutare a sostenere l'economia ucraina, devastata dal conflitto, e valuteranno i progressi negli sforzi di Kiev per entrare nell'Unione.