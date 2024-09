Secondo Human Rights Watch, l'Unione europea sta "finanziando" le istituzioni libanesi senza controllarne il rispetto dei diritti fondamentali dei rifugiati e richiedenti asilo

PUBBLICITÀ

Secondo un nuovo rapporto, pubblicato mercoledì da Human Rights Watch, i rifugiati siriani che tentano di raggiungere Cipro dal Libano vengono respinti dalle autorità libanesi finanziate dall'Ue ed espulsi con la forza verso la loro patria, nonostante siano in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni.

La guardia costiera cipriota consente questi allontanamenti forzati, respingendo i rifugiati in Libano, mentre l'Ue sta iniettando denaro alle forze armate libanesi, responsabili di ripetute violazioni dei diritti umani, si legge nel rapporto.

"Nonostante i donatori europei si siano espressi a parole a favore degli obblighi in materia di diritti umani, i finanziamenti europei alle agenzie di sicurezza libanesi per la gestione delle frontiere sono continuati mentre queste stesse agenzie si sono impegnate in respingimenti abusivi ed espulsioni sommarie di rifugiati siriani", si legge nel rapporto.

I risultati sono stati raccolti dall'ONG con sede a New York sulla base di prove fotografiche e video, dati di tracciamento di aerei e imbarcazioni e testimonianze di sedici rifugiati siriani e richiedenti asilo che hanno tentato di lasciare il Libano, dove hanno affrontato condizioni sempre più ostili.

Non solo è una flagrante violazione del diritto di cercare protezione internazionale, sommariamente negato da entrambe le autorità cipriote e libanesi. Sono stati anche picchiati, ammanettati, arbitrariamente detenuti e sottoposti a trattamenti inumani Nadia Hardman Human Rights Watch

"Tutto questo prima di quella che è la parte più devastante della storia, quando a volte sono stati costretti a tornare in Siria, dove abbiamo documentato (...) il modo in cui i rifugiati che ritornano vengono detenuti arbitrariamente, fatti sparire e a volte uccisi", ha aggiunto Nadia Hardman, ricercatrice della Divisione Rifugiati e Diritti dei Migranti di Human Rights Watch.

Dei sedici rifugiati, quindici avevano subito abusi da parte delle autorità libanesi o cipriote, tra cui detenzione, percosse, costrizioni e insulti verbali.

Undici di loro sono stati rimpatriati con la forza in Siria dalle Forze armate libanesi (LAF), tra cui quattro che erano stati precedentemente rimpatriati da Cipro in Libano.

Secondo la Hardman, le azioni delle autorità cipriote e libanesi costituiscono una chiara violazione del principio giuridico del "non respingimento", che vieta a uno Stato di deportare una persona in un Paese dove potrebbe subire trattamenti crudeli o degradanti.

Le condizioni dei rifugiati siriani in Libano - che ospita il maggior numero di rifugiati pro capite al mondo, tra cui 1,5 milioni di rifugiati siriani - sono peggiorate significativamente negli ultimi anni, mentre cresce l'ostilità contro i rifugiati.

Ad aprile è stato rilevato un forte aumento del numero di rifugiati siriani che hanno attraversato irregolarmente Cipro, uno Stato membro dell'Ue, in un contesto di crescente instabilità regionale, che ha spinto le autorità cipriote a sospendere l'esame delle domande di asilo.

L'Ue ha risposto a maggio con un pacchetto finanziario di 1 miliardo di euro per il Libano fino al 2026, che comprende fondi per equipaggiare e addestrare le forze armate libanesi a gestire meglio il confine.

Metà del pacchetto (500 milioni di euro) è stato adottato ad agosto, di cui 368 milioni di euro sono stati destinati al sostegno delle persone vulnerabili in Libano, compresi i rifugiati siriani. I restanti 132 milioni di euro sono stati destinati all'attuazione di una serie di riforme economiche e di sicurezza, tra cui il rafforzamento del "sostegno al settore della sicurezza e alla gestione delle frontiere", secondo la Commissione.

L'Ue "finanzia" le istituzioni senza "controlli significativi".

Human Rights Watch afferma che il blocco sta convogliando denaro alle autorità e alle istituzioni statali libanesi senza i necessari controlli e contrappesi per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

"Non c'è alcuna condizione concomitante per l'accesso ai finanziamenti sulla base della quale queste agenzie debbano rispettare i principi fondamentali dei diritti umani", ha dichiarato Hardman a Euronews.

"In realtà, quello che abbiamo visto con l'accordo Ue-Libano è quasi una ricompensa. Hardman ha aggiunto che la sua organizzazione non è contraria al finanziamento delle autorità libanesi, ma che è necessario introdurre condizioni chiare e meccanismi di monitoraggio per garantire che l'Ue non sia complice di questi abusi.

PUBBLICITÀ

L'ONG mette anche in dubbio la capacità dell'esecutivo dell'Ue di accertare se i partner a cui affida il supporto per la gestione delle frontiere alle autorità libanesi - come il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD), con sede a Vienna - rispettino i diritti fondamentali, dato che non sono soggetti ai quadri dell'UE in materia di diritti umani.

In una lettera del 20 agosto, la Commissione europea ha comunicato a Human Rights Watch che gli interventi finanziati dall'UE e realizzati dall'ICMPD sono "seguiti da vicino dalla Commissione europea, anche attraverso la delegazione dell'UE a Beirut".

"Prima di ogni pagamento [all'ICMPD], l'Ue effettua una verifica dei progressi finanziari e operativi sulla base delle relazioni narrative e finanziarie presentate dal partner esecutivo", aggiunge la lettera, secondo quanto riportato da Human Rights Watch.

L'ONG aggiunge che nei documenti interni a cui ha avuto accesso, l'esecutivo dell'UE riconosce che "gli attori della sicurezza che beneficiano dei progetti dell'UE possono agire contro gli standard internazionali dei diritti umani".

PUBBLICITÀ

Cipro punta al ruolo di commissario per il Mediterraneo

Le rivelazioni di Human Rights Watch giungono mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta sentendo i candidati che faranno parte del prossimo "collegio" di Commissari, responsabili di guidare il lavoro del potente esecutivo Ue per i prossimi cinque anni.

Il candidato di Cipro, Costas Kadis, ha dichiarato lunedì ai media ciprioti che il nuovo ruolo di commissario europeo per il Mediterraneo è "di interesse" per il suo governo.

Questo ruolo comporterebbe la supervisione degli accordi di gestione della migrazione del blocco con i Paesi del vicinato meridionale, compresi gli accordi esistenti con Egitto, Libano, Mauritania e Tunisia per contenere i flussi di migranti.

Alcuni di questi accordi sono stati pesantemente criticati dai difensori dei diritti umani per aver ignorato le violazioni documentate dei Paesi.

PUBBLICITÀ

Nelle sue priorità politiche per il prossimo mandato, von der Leyen promette di continuare a sviluppare "relazioni strategiche" in materia di migrazione e sicurezza con i Paesi non appartenenti all'Ue, aggiungendo che un "nuovo Patto per il Mediterraneo" mirerà ad approfondire questi partenariati.

Human Rights Watch mette in dubbio l'opportunità di assegnare il portafoglio a Cipro.

"Cipro è impegnata in espulsioni illegali. È vincolata dal quadro e dalle norme dell'UE in materia di diritti umani, che vengono ignorate", ha dichiarato Hardman.

"Finché non ci sarà un'indagine e una responsabilità per quelle che sono essenzialmente flagranti violazioni del diritto internazionale, non credo che dovrebbero essere incaricati di un portafoglio in cui si occuperanno di questioni importanti come la migrazione".