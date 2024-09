Le virtù terapeutiche delle sue acque sono note da secoli. L'Università Medica Paracelso, in Austria, lavora al progetto europeo HEALPS2: l'obiettivo è quello di valorizzare le risorse naturale per coniugare turismo e benessere fisico

Le Alpi offrono paesaggi mozzafiato e un clima perfetto per le vacanze dei turisti con problemi di salute. Coniugare turismo e benessere fisico è il concetto sviluppato dall'Istituto di Ecomedicina dell'Università Medica Paracelso di Salisburgo

"Ci sono molte malattie associate all'ambiente urbano che potrebbero essere trattate nelle Alpi in un'ottica di turismo sanitario - dice Arnulf Hartl, responsabile dell'Istituto di Ecomedicina -. A livello globale una morte su sei è causata dalle polveri sottili. Le Alpi sono come un'isola verde in un mare di polveri sottili".

Con i suoi 380 metri di altezza la cascata di Krimml, in Austria, è la più alta d'Europa. Le virtù terapeutiche delle sue acque sono note da secoli. Turisti e persone del posto vengono qui regolarmente per curare asma e bronchite cronica con l'aerosolterapia.

"Le goccioline d'acqua nebulizzata della cascata sono 200 volte più piccole di quelle contenute in uno spray per l'asma - dice Hartl -. Queste piccole gocce d'acqua che vengono inalate sono caricate negativamente e inducono una modalità d'azione immunologica. Riducono l'infiammazione del polmone".

L'Università Medica Paracelso ha sviluppato il progetto HEALPS2 sulla base di studi clinici: è finanziato dalla Politica di Coesione dell'Unione Europea, che copre l'85% del budget di quasi 2,5 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i paesi alpini - Francia, Italia, Slovenia, Austria, Germania e Svizzera - per valorizzare le loro risorse naturali e sviluppare un'offerta turistica terapeutica. "Tutto ciò che è specifico della regione alpina può essere valorizzato in termini di salute: i sentieri escursionistici, la sua aria fresca in tempi di cambiamenti climatici, e altre cose come i pascoli alpini, i prodotti a base di latte crudo, il miele", dice Hartl.

A Krimml il turismo terapeutico ha portato una ventata di novità. Un albergo è stato adattato per i soggetti allergici. "Negli ultimi 15 anni i nostri obiettivi economici sono cambiati, dato che operiamo nel settore del turismo sanitario - dice Silvia Nothdurfter, vice responsabile della Sanità degli Alti Tauri -. Siamo riusciti ad aumentare il numero di ospiti di circa il 35 per cento. La regione è remota, ma abbiamo comunque aumentato i posti di lavoro. In particolare i posti di lavoro femminili, altamente qualificati, per le persone che ora rimangono nella regione".

Il progetto HEALPS2 è un'alternativa importante anche per le stazioni sciistiche a bassa quota, messe in ginocchio dalla mancanza di neve.