Il tunnel è stato chiuso nell'agosto dello scorso anno dopo il deragliamento di un treno merci, provocando danni ingenti

La galleria di base del San Gottardo, il principale collegamento ferroviario tra la Svizzera e l'Italia e importante via di trasporto merci, riapre lunedì 2 settembre, più di un anno dopo che ne era stata imposta la chiusura.

L'incidente, che ha portato al blocco, è avvenuto il 10 agosto dello scorso anno, quando un treno merci delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) è deragliato. L'uscita dai binari ha fatto sì che il treno si schiantasse contro la porta che separa il tunnel occidentale da quello orientale, causando gravi danni.

Un'indagine successiva ha rivelato che l'incidente è stato causato dalla frattura di una ruota di un vagone: alcuni pezzi si sono staccati, facendo saltare i binari al vagone.

Anche l'operazione di bonifica è stata problematica.

"Ci sono volute diverse settimane solo per rimuovere il treno e liberare il luogo dell'incidente. In seguito, è stato necessario portare tutti i materiali in galleria. Le temperature nel tunnel erano di quasi 40 gradi centigradi. È stato necessario prendere precauzioni per proteggere gli operai", ha dichiarato Beat Deuber, responsabile dei sistemi infrastrutturali delle FFS.

L'anno scorso le FFS avevano stimato che la riparazione dei danni sarebbe costata circa 135 milioni di euro, ma questa settimana l'azienda ha dichiarato che il prezzo finale era di 150 milioni di franchi svizzeri (159 milioni di euro).

La chiusura del tunnel è stata un grosso problema per il settore del trasporto ferroviario dopo l'incidente.

Alcune settimane dopo l'incidente, le FFS hanno riaperto il tunnel orientale non danneggiato per l'uso esclusivo dei treni merci, che sono circa 100 al giorno.

Un treno passeggeri che entra nel tunnel del Gottardo tra Erstfeld e Pollegio, 11 dicembre 2016 Samuel Golay/AP

Ma il reinstradamento dei treni merci ha rappresentato un compito enorme per gli operatori del trasporto ferroviario, soprattutto per quelli italiani, sia in termini di costi che di disponibilità di capacità.

Pochi giorni dopo l'incidente alla galleria di base del Gottardo, la ferrovia del Frejus, il principale collegamento ferroviario tra Italia e Francia, è stata chiusa a causa di una frana. La riapertura è prevista solo nel 2025.

Le chiusure del tunnel del Gottardo e della linea del Frejus sono costate milioni di euro agli operatori del trasporto ferroviario di merci che operano su queste tratte.

"Abbiamo effettuato lavori sull'infrastruttura e svilupperemo misure per riconoscere tempestivamente i deragliamenti", ha dichiarato Beat Deuber.

La galleria di base del Gottardo, che ha richiesto quasi 17 anni per essere completata dopo decenni di progettazione, è il tunnel ferroviario più lungo del mondo e si estende per 57 chilometri sotto le Alpi svizzere.

È un collegamento essenziale tra i cantoni svizzeri di lingua tedesca e italiana e la sua costruzione è costata 9,7 miliardi di franchi svizzeri (10,3 miliardi di euro).