Di Euronews with AP

Nel Regno Unito la polizia era pronta a un'altra notte di violenze. In strada, invece, solo manifestanti pacifici contro il razzismo

PUBBLICITÀ

La polizia britannica aveva previsto, per mercoledì sera, dimostrazioni di estrema destra in decine di città in tutto il paese. Così non è stato. Contrariamente a quanto ci si aspettasse, infatti, le strade si sono riempite in massa di manifestanti pacifici contro il razzismo.

La polizia si era preparata per un'altra notte di violenza dopo una settimana di disordini, alimentati dalla disinformazione, a seguito dell'accoltellamento di alcune ragazze a Southport.

Molte attività commerciali sono state costrette a chiudere e a blindare le finestre mentre i disordini scuotevano il Paese. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha descritto le violenze come "teppismo di estrema destra" e ha avvertito che i responsabili "affronteranno tutta la forza della legge".

Le contromanifestazioni pacifiche

Mercoledì sera, Stand up to Racism e altri gruppi hanno organizzato contromanifestazioni in varie località, senza però incontrare alcuna opposizione nella maggior parte di esse.

A Londra, Bristol, Oxford, Liverpool e Birmingham, grandi folle pacifiche si sono radunate fuori dalle agenzie e dagli studi legali specializzati in immigrazione che erano stati elencati da gruppi Internet come possibili obiettivi dell'estrema destra.

È stato un cambio di passo significativo rispetto al caos che è scoppiato nelle strade di tutta l'Inghilterra e a Belfast, Irlanda del Nord, dal 30 luglio.

Nell'ultima settimana, città e paesi sono stati travolti da rivolte e saccheggi, mentre folle inferocite, incoraggiate da estremisti di destra, si sono scontrate con la polizia e i contromanifestanti.

I disordini sono iniziati dopo che sono state diffuse informazioni false sull'uccisione a colpi di coltello di tre ragazze che partecipavano a un corso di danza sulle note di Taylor Swift nella comunità balneare di Southport.

Gli utenti dei social media hanno falsamente identificato il sospetto come un immigrato musulmano.

Sbandierando slogan anti-immigrati, i rivoltosi hanno poi attaccato moschee e alberghi che ospitano richiedenti asilo, creando paura nelle comunità musulmane e di immigrati. In alcune aree, ci sono stati dei violenti contrattacchi.

La risposta delle autorità britanniche e della società civile

Mercoledì scorso, il capo del Servizio di Polizia Metropolitana di Londra aveva dichiarato che l'obiettivo primario degli agenti era la protezione degli avvocati e dei servizi per l'immigrazione. Oltre ai migliaia di poliziotti già dispiegati, circa 1.300 agenti delle forze speciali erano stati messi in allerta in caso di problemi seri a Londra.

"Proteggeremo queste persone," ha detto il commissario Mark Rowley. "È completamente inaccettabile, indipendentemente dalle vostre opinioni politiche, intimidire qualsiasi settore di attività legale, e non permetteremo che il sistema di asilo per immigrati venga intimidito."

Tuttavia, a parte disordini sparsi e alcuni arresti, la serata è passata in maniera tranquilla, senza lo scoppio di rivolte violente di ampia portata. Nel quartiere londinese di North Finchley si sono invece radunati centinaia di manifestanti a sostegno degli immigrati.

La folla ha intonato cori come "Rifugiati benvenuti" e "Londra contro il razzismo." Alcuni tenevano cartelli con scritto "Stop all'estrema destra," "La migrazione non è un crimine" e "Finchley contro il fascismo."

Un uomo che si era messo a urlare contro i manifestanti, mostrando loro un tatuaggio di un'aquila è stato colpito da un altro individuo. Un possibile sospettato è stato portato via e interrogato dagli agenti.