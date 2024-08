Parigi, i ristoratori tra difficoltà e opportunità durante i Giochi

Di Euronews

Misure di restrizione e divieti alla circolazione hanno creato problemi ad alcuni eserciti commerciali, ma a Parigi durante i Giochi il numero di visitatori è aumentato

A Parigi le restrizioni alla circolazione e le misure di sicurezza non hanno aiutato gli esercenti a sfruttare appieno l'aumento del numero di turisti presenti in città, in occasione dei Giochi olimpici. C'è chi lamenta decisioni arbitrarie e chi fa sapere di aver subito cali anche importanti del proprio fatturato. Ma non per tutti è andata alla fine così male, soprattutto nei giorni delle gare.