Spagna: raro tornado nell'est del Paese

Di Euronews

Paura per il tornado registrato nella città El Toro in Spagna. Le autorità hanno fatto saperò, però, che non sono stati registrati danni

PUBBLICITÀ

Venerdì scorso, gli abitanti di Villa de El Toro, nella provincia di Castellón, sono stati testimoni di un fenomeno meteorologico tanto insolito quanto impressionante: un grande tornado.

Il tornado non ha colpito direttamente il centro urbano della città di Villa de El Toro, limitando così il suo potenziale impatto. Tuttavia, il suo passaggio attraverso i campi agricoli non è passato inosservato, poiché ha sollevato una notevole quantità di terra e detriti, offrendo uno spettacolo tanto impressionante quanto inquietante per i testimoni.

Nonostante l'intensità visiva del fenomeno, non sono stati segnalati danni o feriti significativi. L'evento ha suscitato notevole stupore e preoccupazione tra i residenti, molti dei quali non avevano mai assistito a nulla di simile nella regione.

Una svolta inaspettata nel clima di Valencia

Il tornado è apparso nel bel mezzo di un drammatico cambiamento climatico nella Comunità di Valencia. La regione ha vissuto una serie di eventi meteorologici estremi che hanno segnato un significativo contrasto con le condizioni precedenti. Dopo un'intensa ondata di calore, i residenti sono stati sorpresi da un improvviso abbassamento delle temperature, con un calo fino a 8 gradi Celsius. Questo brusco cambiamento non solo ha portato con sé un vento sensibilmente più freddo, ma è stato anche accompagnato da una serie di eventi meteorologici intensi.

Le precipitazioni sono diventate torrenziali, con grandi quantità d'acqua cadute in brevi periodi di tempo. Questo ha aumentato il rischio di inondazioni locali e ha portato a un rapido accumulo di acqua sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Inoltre, la grandine di varie dimensioni ha aggiunto un ulteriore elemento di pericolo, minacciando di danneggiare le colture e i veicoli della zona.

I venti forti hanno completato questo quadro di condizioni meteorologiche estreme, con raffiche che hanno potuto superare gli 80 chilometri orari. Queste condizioni non solo hanno comportato il rischio di caduta di rami e oggetti leggeri, ma hanno anche reso difficile la circolazione, soprattutto per i veicoli alti.

Questo netto contrasto meteorologico ha lasciato i residenti non solo sorpresi, ma anche preoccupati per la crescente volatilità del tempo nella regione.

Tornado o supercella? Il dibattito tra gli esperti

L'esatta classificazione del fenomeno ha generato un interessante dibattito tra gli esperti di meteorologia. Da un lato, l'Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), l'autorità meteorologica ufficiale della Spagna, ha classificato ufficialmente l'evento come tornado. La loro valutazione si è basata sulle caratteristiche visive osservate e sui dati disponibili del fenomeno.

MeteoStorms, un sito web meteorologico locale, ha offerto un'interpretazione alternativa. Sulla base delle ultime immagini della tempesta dall'Alto Palancia, ha suggerito che l'evento potrebbe essere stato una supercella. Questa divergenza di opinioni ha evidenziato la complessità della classificazione dei fenomeni meteorologici estremi e l'importanza di un'analisi dettagliata.

Differenza tra tornado e supercella

Per comprendere meglio questa discrepanza, è importante conoscere le principali differenze tra un tornado e una supercella. Un tornado è caratterizzato da una colonna d'aria rotante che si estende da una nube temporalesca al suolo. Di solito sono di breve durata, ma molto intensi e sono visibili come un imbuto di nubi o dai detriti che sollevano dal suolo.

La supercella, invece, è un tipo di temporale di lunga durata caratterizzato da un mesociclone, ovvero un'area rotante all'interno del temporale. Sebbene le supercelle possano produrre tornado, non sempre lo fanno. Si distinguono per la loro struttura organizzata e per la capacità di rimanere attive per lunghi periodi di tempo.

Questo evento evidenzia la crescente frequenza di eventi meteorologici estremi in Spagna, una tendenza che gli esperti di climatologia associano sempre più al cambiamento climatico globale. Si osserva un aumento del verificarsi di eventi insoliti, come tornado in aree dove storicamente erano rari, sbalzi di temperatura più frequenti e precipitazioni più intense in brevi periodi di tempo.