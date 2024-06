Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Radio Schuman è il nuovo podcast di Euronews del mattino. Ospite di questa puntata Fabrice leggeri, ex direttore dell'agenzia Ue Frontex in corsa per un seggio al Parlamento europeo con il Rassemblement National di le Pen.

PUBBLICITÀ Con 500 milioni di cittadini che inizieranno a votare per le elezioni europee domani (giovedì 6 giugno), Radio Schuman ha incontrato Fabrice Leggeri, ex direttore esecutivo dell'agenzia di frontiera dell'Ue Frontex. Leggeri è passato dall'essere un alto funzionario dell'Ue a un candidato di estrema destra per il partito francese guidato da Marine Le Pen Rassemblement National. Terzo in lista, Leggeri sarà probabilmente eletto deputato al Parlamento europeo. Si è dimesso da Frontex nell'aprile 2022 dopo che un'indagine dell'Ufficio antifrode dell'Ue (Olaf) ha trovato prove del suo coinvolgimento nei respingimenti di migranti. Gli abbiamo chiesto perché dopo i trascorsi come funzionario Ue sia passato alla politica, e se le indagini a suo carico possano avere un impatto sul suo mandato. Affronteremo il tema del nuovo patto sulla migrazione, le nuove regole del blocco che le istituzioni dell'Ue hanno approvato prima delle elezioni. Abbiamo anche esplorato il silenzio pre-elettorale in tutta Europa e le diverse regole in ogni Stato membro. La nostra inviata, Romane Armangau, ha esaminato come questi divieti influenzino i diversi media, che non possono più condividere informazioni sui candidati o commentare i sondaggi di opinione. Radio Schuman è condotta e prodotta da Maïa de la Baume, con la giornalista e assistente di produzione Eleonora Vasques. Il montaggio audio di Zacharia Vigneron. Le musiche sono di Alexandre Jas.