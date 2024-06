Di Euronews

Quali saranno le prossime sfide nell'agenda del Parlamento europeo? Aumento del costo della vita, migrazioni, difesa, guerra in Ucraina, ambiente ed energia: ne abbiamo parlato con i nostri esperti

Con le elezioni europee alle porte, molti si domandano quali saranno le sfide più urgenti che dovrà affrontare il prossimo Parlamento europeo. In precedenza, un sondaggio realizzato da Ipsos per Euronews nel marzo scorso ha evidenziato quali sono le priorità per la maggioranza degli elettori in 18 Paesi europei.

Ne abbiamo discusso con i nostri corrispondenti esperti: Jack Schickler, per le Finanze, sull'aumento del costo della vita, la principale preoccupazione emersa dal sondaggio.

Méabh McMahon, corrispondente per gli Affari europei ha affrontato il nodo della crisi migratoria e del calo demografico in Europa, mentre Shona Murray, corrispondente per l'Europa si è focalizzata sulla difesa, sulla dipendenza dagli Stati Uniti in questo ambito e sulla guerra in Ucraina.

Non da ultimo, molti europei sono spaventati dalla crisi climatica e si chiedono in che direzione agirà il prossimo Parlamento. Il Green Deal rischia di essere bloccato dall'ascesa della destra ultraconservatrice? Quante probabilità ci sono di ridurre le emissioni di gas serra del 55 per cento entro la fine del decennio? Ne abbiamo parlato con il corrispondente per l'ambiente e l'energia Robert Hodgson.

