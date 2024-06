Di Euronews

Tre ventenni risultano dispersi dopo essere stati travolti dall'acqua alta dal fiume Natisone in Friuli. Oltre mille persone evacuate sul lago di Costanza, in Germania

PUBBLICITÀ

Sono proseguite tutta la notte le ricerche dei tre giovani che venerdì avevano raggiunto un isolotto ancora quasi in secca sul fiume Natisone, Udine, quando all'improvviso è arrivata un'ondata di piena con il livello dell'acqua salito improvvisamente passando da 15 mc al secondo a quasi 250 in poco tempo. I tre ragazzi hanno chiesto aiuto al 112 stringendosi in un forte abbraccio cercando di resistere alla violenza dell'acqua. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, nonostante abbiano lanciato delle funi, i ragazzi non sarebbero riusciti ad aggraparsi e sono finiti in acqua.

I tre ragazzi sono stati identificati nella sera di venerdì. Si tratta di Patrizia Cormos, vent'anni, studentessa ddell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine e residente con la famiglia a Basaldella di Campoformido, Udinde. Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori a Udine. Cristian Casian Molnar, 25enne, originario della Romania e residente in Austria.

Un segnale di un telefonino è stato identificato dai droni dei vigili del fuoco. Sono oltre 40 i soccorritori impegnati nelle ricerche.

Inondazioni sul lago di Costanza

Circa 1.300 persone sono state avvisate durante la notte di lasciare le loro case a causa dell'alto rischio di inondazioni dal governo locale nel distretto tedesco del Lago di Costanza. Si prevede che anche ampie zone del Baden-Württemberg e della Baviera saranno colpite in modo particolarmente duro questo fine settimana.