Il via libera finale al pacchetto di aiuti Usa da 61 miliardi di dollari dovrebbe arrivare martedì con il voto del Senato. Dura la reazione di Mosca

PUBBLICITÀ

Gli ucraini sperano che il pacchetto di aiuti degli Stati Uniti, approvato dalla Camera dei rappresentanti sabato scorso, arrivi in Ucraina il prima possibile.

Dopo mesi di stallo e negoziati, la Camera statunitense ha dunque approvato la misura che prevede 61 miliardi di dollari per l'Ucraina (a Israele ne andranno 26 e a Taiwan e alla regione dell’Indo-pacifico 8) con una maggioranza trasversale. Il via libera finale dovrebbe arrivare martedì con il voto del Senato.

"Abbiamo davvero bisogno di arrivare al punto finale. Il Senato Usa deve approvare il pacchetto aiuti, in modo da ottenere un'assistenza tangibile per i soldati in prima linea il prima possibile, non tra altri sei mesi" Volodymyr Zelensky presidente ucraino

Zelensky ha anche ribadito che le sue priorità immediate sono i sistemi di difesa aerea - Patriot di fabbricazione statunitense e missili a lungo raggio come gli Atacms, che possono viaggiare fino a 300 km - che la Camera ha chiesto al Pentagono di fornire prontamente.

Mosca a Washington: "Sarete umiliati"

"Washington si sta addentrando in una guerra ibrida contro Mosca che si concluderà con un**'umiliazione pari a quella dei conflitti in Vietnam o in Afghanistan**". Così, con questa dichiarazione, Mosca ha accolto la notizia del via libera della Camera Usa agli aiuti in Ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che è chiaro che gli Stati Uniti vogliono che l'Ucraina "combatta fino all'ultimo uomo", anche con attacchi al territorio sovrano russo e ai civili.

Sostegno al "piano estone" per l'Ucraina

Un altro sostanziale pacchetto di aiuti potrebbe essere discusso dai Paesi dell'Ue: a Praga, migliaia di persone si sono riunite in un flashmob per esprimere il loro sostegno al cosiddetto "Piano estone" per aiutare l'Ucraina. Il piano è stato proposto dagli uffici estoni a metà marzo e propone che i Paesi dell'Ue inviino all'Ucraina lo 0,25% del loro Pil, accumulando così circa 120 miliardi di euro all'anno. Gli autori del piano sostengono che, se i contributi iniziassero ora, nel 2025 l'Ucraina diventerebbe così potente da poter vincere anche una guerra di logoramento contro la Russia.

Il premier ungherese Orbán: "Bruxelles gioca col fuoco"

Uno scenario a tinte fosche è quello che tratteggia il premier ungherese Viktor Orbán: "Siamo a un passo dall'invio di truppe da parte dell'Occidente in Ucraina - dice - Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l'Europa nel baratro. Bruxelles gioca col fuoco. Non vogliamo questa guerra e non vogliamo che l'Ungheria torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze".

Secondo il recente rapporto Sipri (Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma),la spesa militare globale ha raggiunto la cifra record di 2440 miliardi di dollari dopo il più grande aumento annuale della spesa governativa per gli armamenti in oltre un decennio. I due maggiori poli di spesa - Stati Uniti (37%) e Cina (12%) - costituiscono circa la metà della spesa militare globale, aumentandola rispettivamente del 2,3% e del 6%. La spesa militare del Cremlino nel 2023, dopo un anno di guerra con l'Ucraina, è stata del 24% superiore a quella del 2022 e del 57% superiore a quella del 2014, quando la Russia ha invaso la Crimea.