Secondo le ong, i governi perdono ogni anno 286,5 miliardi di euro di entrate a causa dell'incapacità di tassare equamente i più ricchi d'Europa

Con un jet gonfiabile, per simboleggiare lo stile di vita sfarzoso dei super ricchi e per sottolineare la diseguaglianza in Europa, 3 ong (Avaaz, WeMove e Oxfam) e diversi giovani attivisti hanno manifestato davanti al Parlamento europeo a Bruxelles.

Secondo Oxfam, i governi perdono ogni anno 286,5 miliardi di euro di entrate, pari a 33 milioni di euro all'ora, a causa dell**'incapacità di tassare equamente i più ricchi** d'Europa. Ecco perché il divario tra i super ricchi europei e la gente comune aumenta di anno in anno.

Julien Desiderio, consulente per le politiche fiscali e la disuguaglianza di Oxfam Belgio, fa l'elenco degli shock recenti.

"L'inflazione, le crisi del costo della vita, la pandemia. E vediamo che sono soprattutto le persone normali a fare le spese di queste crisi. Il 99% della popolazione dell'Ue è diventato più povero dal 2020" Julien Desiderio consulente di Oxfam Belgio

"Oggi chiediamo quindi di dimenticare l'austerità. Chiediamo di aumentare i finanziamenti pubblici e di farlo per finanziare gli ospedali, per finanziare l'azione per il clima. Sappiamo dove sono i soldi. Non si tratta di scienza missilistica" ha aggiunto Desiderio.

L'equazione: più ricchi, più inquinatori

I più ricchi d'Europa sono anche i più grandi inquinatori d'Europa.

L'analisi di Oxfam dice che una persona dell'1% della popolazione ricca emette in media 14 volte più carbonio (CO2) di una persona normale.

I promotori della campagna sostengono che, se i ricchi saranno tassati, ci sarà un margine finanziario per maggiori risorse contro il cambiamento climatico.

Julio Carini è un attivista dell'ong We move Europe. Individua una possibile strada legata alla tassazione.

"Se riuscissimo ad avere una tassa patrimoniale sui super ricchi, potremmo avere fondi per aiutare a salvare il nostro pianeta" Julio Carini attivista dell'ong We move Europe

"I proventi della raccolta fiscale potrebbero servire ad aiutare le comunità colpite dal disastro climatico, compresi gli agricoltori - dice Carini - Gli agricoltori e l'agricoltura sono costantemente colpiti da ciò che sta accadendo al clima, con la siccità, con le inondazioni. E abbiamo bisogno di soldi. Questi soldi possono venire dalla tassazione dei super ricchi che non pagano quasi nulla. È davvero ingiusto".

Le ong chiedono all'Ue di introdurre un'imposta sul patrimonio europeo, di fissare un livello minimo di tassazione sulle plusvalenze e di applicare imposte sulle plusvalenze e sui profitti in eccesso delle grandi aziende.