Gli europei vogliono vedere rafforzati gli sforzi dell'Unione Europea per controllare l'immigrazione irregolare e chiedono controlli più severi alle frontiere

Un sondaggio esclusivo realizzato da Ipsos per Euronews in vista delle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno tra il 6 e il 9 giugno, rivela che su quasi 26mila intervistati in 18 Stati membri dell'Unione europea il 51 per cento valuta in modo negativo le politiche migratorie dell'Ue.

Solo il 16 per cento degli intervistati ha una visione "positiva" e il 32 per cento afferma che l'impatto non è stato "né positivo né negativo".

Le differenze tra i vari Paesi e tra elettori di destra e sinistra

La tendenza è trasversale ai generi, alle fasce d'età e alle professioni ed è coerente nella maggior parte dei Paesi, dove il lato negativo supera nettamente gli altri due segmenti. Francia (62 per cento), Austria (60 per cento) e Ungheria (58 per cento) sono i Paesi più critici, mentre Danimarca (26 per cento), Romania (27 per cento) e Finlandia (32 per cento) sono i meno critici delle politiche Ue.

Le opinioni più dure sulle politiche migratorie dell'Ue provengono, come previsto, dai sostenitori dei gruppi di estrema destra (Id) Identità e Democrazia (78 per cento) e dei Conservatori e Riformisti Europei (65 per cento), seguiti dalla Sinistra (55 per cento), che si colloca all'estremità opposta dello spettro.

Gli elettori del Partito Popolare Europeo (Ppe) di centrodestra, accusato di aver abbracciato posizioni di estrema destra per scopi elettorali, sono inclini a inasprire le politiche migratorie, ma in modo più sfumato: Il 46 per cento dice di vedere negativamente le politiche migratorie attuali, il 20 per cento ha una visione positiva e il 34 per cento ha una visione né negativa né positiva.

Coloro che sostengono il gruppo di centrosinistra Socialisti e Democratici (S&D) sono i più indecisi: Il 33 per cento è critico, il 24 per cento si dice soddisfatto e il 42 per cento nessuno dei due.

Nel complesso, la valutazione dell'impatto dell'Ue sulla politica migratoria è la più negativa tra le sei aree esaminate nel sondaggio, comprese le risposte alla pandemia di Covid-19 e all'invasione russa dell'Ucraina.

I risultati arrivano un mese dopo la conferma della registrazione da parte dell'Ue di 1,14 milioni di domande di asilo nel 2023, la cifra più alta dal 2016. L'aumento è stato accompagnato da storie mediatiche su strutture di accoglienza sovraccariche in Paesi come Belgio, Paesi Bassi e Germania.

La narrazione ha contribuito a dare slancio politico ai negoziati per il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, una riforma globale che introduce regole comuni nell'Ue per gestire l'arrivo e la distribuzione dei richiedenti asilo.

Dopo oltre tre anni di tira e molla, il Patto è stato approvato in via provvisoria a dicembre ed è ora nelle fasi finali del processo legislativo. Ma la sua efficacia è ancora una questione ipotetica che troverà risposta solo nel prossimo mandato.

La Commissione europea ha già dichiarato che non esiterà a ricorrere ad azioni legali contro i Paesi che non si conformeranno alle regole rafforzate.

I "valori umanistici per l'accoglienza" non convincono, Spagna e Italia l'eccezione

L'insoddisfazione per la politica migratoria dell'Ue si traduce in una richiesta generalizzata di rafforzare i controlli alle frontiere per combattere l'immigrazione irregolare. Il 71 per cento degli intervistati nel sondaggio concorda che questo dovrebbe essere l'obiettivo principale nei prossimi anni.

La Polonia (86 per cento), la Bulgaria (83 per cento) e la Finlandia (83 per cento) registrano il più alto supporto per questa linea d'azione, che rappresenta un'opinione maggioritaria in tutti i Paesi intervistati.

Il 28 per cento degli europei sostiene invece che l'Ue dovrebbe dare la priorità a una "politica di accoglienza degli immigrati in nome dei valori umanistici"; in particolare, due Paesi in prima linea dell'Europa meridionale, Spagna (41 per cento) e Italia (39 per cento), sono i più ricettivi a questo approccio.

In Danimarca, dove il governo di sinistra di Mette Frederiksen sta perseguendo una politica di "asilo zero", un terzo degli intervistati (34 per cento) sceglie di sostenere l'accoglienza degli immigrati.

Gli elettori più orientati verso maggiori controlli alle frontiere

I potenziali elettori dei partiti conservatori e liberali sono i più propensi a chiedere un rafforzamento dei controlli alle frontiere: il 91 per cento del gruppo Id, l'89 per cento dell'Ecr, 81 per cento del Ppe e 72 per cento di Renew Europe.

Coloro che sostengono il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) si dividono tra il rafforzamento dei controlli alle frontiere (57 per cento) e i valori umanisti (43 per cento), mentre i sostenitori dei Verdi (66 per cento) e della Sinistra (63 per cento) propendono decisamente per questi ultimi.

Ma se si considera il genere, le fasce d'età e le professioni, i numeri non lasciano dubbi sull'opzione preferita dalla maggior parte degli elettori: rafforzare i controlli alle frontiere.

Gli atteggiamenti più intransigenti di molte persone suggeriscono che le preoccupazioni relative al fenomeno delle migrazioni rimarranno alte quando i cittadini voteranno a giugno. Infatti, il 59 per cento degli intervistati afferma che l'Ue dovrebbe rendere prioritaria la lotta all'immigrazione irregolare, facendone il quarto argomento più importante in agenda dopo l'aumento dei prezzi, le disuguaglianze sociali e la crescita economica, e prima di disoccupazione, cambiamento climatico, difesa collettiva e assistenza all'Ucraina.

Inoltre, il 29 per cento degli elettori afferma che la lotta alla migrazione irregolare dovrebbe essere "importante ma non prioritaria", mentre solo il 12 per cento conclude che dovrebbe essere "secondaria".

La Finlandia è l'unico Stato membro del sondaggio in cui più persone (49 per cento) scelgono l'opzione "importante ma non prioritaria". In tutti gli altri Paesi, gli intervistati collocano fermamente il controllo dell'immigrazione nella categoria "priorità".

L'estrema destra ha alimentato le preoccupazioni sulle migrazioni

Commentando i risultati, Andrew Geddes, direttore del Centro per le politiche migratorie dell'Istituto universitario europeo (Iue), ha affermato che le preoccupazioni legate alle migrazioni sono state alimentate e politicizzate dai partiti di estrema destra, come Alternative für Deutschland (Germania), Rassemblement National (Francia), Partito per la libertà (Paesi Bassi) e Chega (Portogallo), che hanno tutti registrato un aumento nei sondaggi di opinione.

"Possiamo vedere che la migrazione sta diventando un tema sempre più importante. La sua importanza sta crescendo e sta motivando i voti di alcuni settori dell'elettorato. Quindi non è la questione più importante, ma è importante", ha detto Geddes a Euronews.

PUBBLICITÀ

"Credo che fondamentalmente la gente voglia vedere un sistema che funzioni e che gli Stati membri possano trovare un accordo tra loro. Invece vedono Stati membri in disaccordo su quale debba essere la politica comune e continue dispute sulla migrazione".