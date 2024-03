Mercoledì 13 marzo i deputati del Parlamento Ue hanno discusso su come affrontare la deportazione forzata dei bambini ucraini - Diritti d'autore Alexis HAULOT/ European Union 2024 - Source : EP

Mercoledì 13 marzo i deputati del Parlamento Ue hanno discusso su come affrontare la deportazione forzata dei bambini ucraini - Diritti d'autore Alexis HAULOT/ European Union 2024 - Source : EP

Di Euronews

Dal 24 febbraio 2022 i bambini ucraini deportati in Russia sono più di 19mila. Al Parlamento europeo la testimonianza di Valeriia Halych, riuscita a tornare in Ucraina grazie alla Ong Voices of Children