La posizione dominante di Booking sul mercato turistico e la poca trasparenza nelle informazioni sulla concorrenza, sono costate a Booking il veto dell'UE sull' acquisizione di Etraveli, un'operazione da 1,7 miliardi di dollari

L' antitrust dell'UE ha detto no. Il progetto di acquisizione del gruppo svedese ETraveli da parte di Booking Holdings è stato bloccato dalle autorità, secondo le quali avrebbe rafforzato la posizione dominante di Booking nel settore delle agenzie di viaggio online.

"Booking propone di mostrare le offerte di autori di hotel concorrenti sulla sua pagina di checkout dei voli, quindi dopo l'acquisto dei biglietti aerei. La selezione e la classificazione dei concorrenti non sono state giudicate sufficientemente trasparenti". Didier Reynders Commissario per la Giustizia dell'Unione Europea

Booking, i cui marchi includono Booking.com, Rentalcars, Priceline e Agoda, ha annunciato l'accordo nel novembre 2021. La Commissione europea, che agisce come garante della concorrenza nell'Unione europea , ritiene che le misure correttive proposte da Booking non siano sufficienti . L'accordo aveva ricevuto un via libera incondizionato in Gran Bretagna lo scorso anno, evidenziando le differenze di approccio normativo tra i mercati.

Chi è il mancato partner di Booking

ETraveli, di proprietà della società di private equity CVC Capital Partners, possiede Gotogate e Mytrip e gestisce anche il fornitore di servizi di distribuzione di contenuti aerei TripStack.