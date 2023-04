Di Graham Keeley

Un leopardo, un leone, persino una lince africana oltre a decine di tartarughe, sono tra le centinaia di specie protette recuperate lo scorso anno dalla polizia spagnola, secondo cui le pene troppo esigue sono in parte responsabili del drastico aumento del traffico di animali nel paese.

La Spagna è una porta di accesso per i trafficanti dell'America Latina che prelevano gli animali dal loro habitat naturale per venderli a ricchi collezionisti in Francia, Belgio ed Europa orientale.

L'anno scorso il numero di animali protetti introdotti illegalmente in Spagna è aumentato del 55 per cento rispetto al 2021, ma 677 esemplari di animali e piante tropicali, per un valore di mercato di 600.000 euro, sono stati recuperati dagli agenti di un'unità speciale della Guardia Civil.

Secondo il Wwf, il commercio internazionale di animali selvatici costituisce un traffico illegale il cui valore è compreso tra i 72 e i 216 miliardi di dollari all'anno, il terzo più redditizio al mondo dopo il traffico di droga e di armi.

"Ogni anno milioni di piante e di animali finiscono nella rete del traffico per soddisfare la domanda di un mercato in espansione. Si stima che fino al 18 per cento delle 31.745 specie di vertebrati esistenti al mondo siano minacciate perché coinvolte in questo mercato", ha dichiarato a Euronews Laura Moreno, del programma del Wwf.

"Per via della sua posizione geostrategica e dei suoi legami culturali e socioeconomici con i paesi dell'America Latina e dell'Africa, la Spagna compare nella maggior parte dei rapporti come un importante paese di ingresso e di transito nelle rotte del traffico illegale".

Pene esigue

Gli agenti spagnoli setacciano gli annunci su internet nel tentativo di stanare i trafficanti di animali. Recentemente, la Guardia Civil, nel corso di un'operazione condotta in collaborazione con l'Interpol e le forze dell'America Latina, i cui dettagli sono stati resi pubblici all'inizio del mese, ha arrestato 77 persone coinvolte nel traffico di animali provenienti dall'America Latina o che cercavano di trasportarli in Spagna.

"Le pene esigue previste per questi reati, che consistono in multe (mensili) che vanno da sei mesi a due anni, sono in parte responsabili dell'aumento dei reati", ha dichiarato Carlos Toledano, comandante dell'unità speciale Seprona che lotta contro i trafficanti di animali.

I criminali rischiano pene detentive da sei mesi a due anni o multe.

In Spagna, le pene detentive fino a due anni per i primi reati sono sospese, quindi chi viene preso viene quasi sempre multato. Le multe variano a seconda dei casi.

Le organizzazioni criminali spediscono uccelli selvatici, felini rari e tartarughe dal Sud America all'Europa. Una volta in Spagna, altri gruppi criminali inviano gli animali in altri paesi europei, ha spiegato Toledano.

Tartarughe, iguane e serpenti vengono spediti più frequentemente di altri animali perché più facili da inviare.

In un raid a Barcellona sono stati rinvenuti quattordici pezzi di avorio, mentre in un altro caso la polizia ha scoperto 44 pezzi in una casa d'aste, per un valore di 20.000 euro. Tra gli oggetti sequestrati dalla polizia, anche piante tropicali come il mogano e il cedro americano.

Le autorità hanno inoltre recuperato grandi felini come un leone, un leopardo e una lince africana, che attualmente sono ospitati in un rifugio nei pressi di Alicante, nel sud-est della Spagna.

Uno dei casi più gravi è quello di un leopardo nebuloso di otto mesi, completamente cieco. Il personale del rifugio ritiene che abbia perso la vista a causa della cattiva alimentazione fornita dai suoi proprietari.

"È drammatico vedere un animale così giovane affetto da cecità irreversibile, ma si sta adattando alle nuove condizioni", ha dichiarato a Euronews Miguel García, addetto alla cura degli animali.

Il pappagallo arcobaleno, che si trova comunemente in Nuova Guinea, Indonesia, Nuova Caledonia e Isole Salomone, fotografato in un rifugio vicino ad Alicante, in Spagna Guardia Civil

Toledano ha spiegato che "in alcuni casi, le specie sequestrate non venivano vendute. Erano di proprietà di soggetti che violavano le leggi sul possesso di specie protette. Il loro valore può variare da 100 euro per un pappagallo, fino a 4.000 o addirittura 8.000 euro. È un mercato nero, quindi non è semplice darne una stima".

"Il caso peggiore che mi è capitato di vedere è quello di una scimmia scoiattolo rinchiusa in una gabbia", ha detto.

La Spagna porta d'accesso

Ha dichiarato che il livello di consapevolezza sociale del problema del traffico di animali selvatici non è così alto come quello per altre questioni, ad esempio gli incendi boschivi, che hanno un impatto diretto sul benessere delle persone.

Mercoledì è entrata in vigore in Spagna una nuova legge sul benessere degli animali, che includerà un elenco di animali che non possono essere considerati "domestici".

La lista non vieterà cani, gatti o criceti, ma chiarirà che serpenti, leoni o altri animali non possono essere tenuti per motivi di sicurezza o perché si può danneggiare l'ambiente.

Marta Esteban, portavoce della Fondazione per la tutela degli animali, ha dichiarato che questa lista aiuterà le specie protette a non finire nel traffico illecito verso la Spagna.

"Qualche giorno fa - ha concluso Esteban - c'è stato il caso di un'enorme collezione di animali imbalsamati. Si può ricavare molto denaro anche dal contrabbando di anguille. È importante che vengano inasprite le pene per questo tipo di reati, per il bene degli animali, della biodiversità ma anche della salute e della sicurezza pubblica".