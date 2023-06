Bulgaria, il mistero delle mucche morte sulle spiagge

Di Euronews

Tre mucche sono state ritrovate prive di vita sulle rive del mar Nero, in Bulgaria. Ancora ignote le cause

Tre mucche sono state ritrovate morte negli ultimi sei giorni sulle rive del mar Nero, in Bulgaria, in luoghi diversi. Rosen Despov, sindaco del villaggio di Chernomorets, spiega che "uno degli animali è stato raccolto grazie all'impegno del Comune, ed in particolare dell'assessorato all'Ecologia. Lo abbiamo consegnato ad un impianto di smaltimento".

Le ipotesi sulle cause

La ragione per la quale le tre mucche morte siano state ritrovate sulla spiaggia è ancora avvolta dal mistero. C'è chi ipotizza che i decessi possano essere legati alla catastrofe ecologica che si è prodotta in Ucraina, ma non ci sono prove a riguardo.

Le mucche non avevano marche auricolari. Secondo lo stesso Despov, la spiegazione più probabile è che si tratti del carico perduto di una nave, ma secondo le autorità marittime indicano che non ci sarebbero stati incidenti occorsi ad imbarcazioni che trasportavano animali.

Le navi segnaleranno eventuali animali in mare

In ogni caso, la zona verrà ora ripulita e disinfettata, mentre l'amministrazione locale provvederà ad ispezionare la costa. Alle imbarcazioni che attualmente navigano nella zona è stato chiesto di riferire l'eventuale presenza di animali in mare.