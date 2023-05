Australia, vaccini per salvare i koala dalla clamidia

Di Euronews

In Australia alcuni ricercatori stanno sperimentando una campagna di vaccinazioni su una popolazione di koala minacciata dalla clamidia

"I koala perché si ammalano a tal punto da non potersi arrampicare sugli alberi per procurarsi il cibo o sfuggire ai predatori, per cui muoiono. E le femmine possono diventare sterili". Gli scienziati australiani hanno iniziato a vaccinare i koala selvatici per salvaguardare la popolazione in declino: "È devastante: la fertilità è molto, molto bassa", dice Mathew Crowther, biologo dell'università di Sydney. "Non si vedono quasi mai cuccioli".

A minacciare i koala è la clamidia, che può renderliciechi, sterili o addirittura ucciderli. Una situazione allarmante, confermata da Samuel Phillips, microbiologo dell'università della Sunshine Coast, che ha contribuito a sviluppare il vaccino.

Qual è il legame tra incendi e clamidia?

Secondo Crowther, le altre minacce che i koala devono affrontare, tra cui la distruzione degli habitat naturali provocata dalla deforestazionee gli incendi climatici, possono aumentare i loro livelli di stress, indebolendo il loro sistema immunitario e rendendoli più suscettibili a malattie come la clamidia.

L'obiettivo iniziale degli scienziati è di catturare, vaccinare e monitorare circa la metà della popolazione di koala nella regione dei Northern Rivers del Nuovo Galles del Sud, il che significa vaccinare circa 50 animali. Secondo le stime degli scienziati, circa la metà dei koala selvatici del Queensland è già infetta.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino a dose unica, che è stato progettato specificamente per i koala, è stata testata in precedenza su alcune centinaia di koala portati nei centri di assistenza per la fauna selvatica per altre patologie.

Ora gli scienziati vogliono capire l'impatto della vaccinazione su una popolazione di koala selvatici. "Vogliamo valutare quale percentuale di koala dobbiamo vaccinare per ridurre in modo significativo le infezioni e le malattie", spiega Phillips.

I koala sono animali in via di estinzione?

I koala sono iconici marsupiali australiani, come i vombati e i canguri. Trascorrono la maggior parte del tempo mangiando e dormendo sugli alberi di eucalipto e le loro zampe hanno due pollici opposti che li aiutano ad afferrare e ad arrampicarsi sui tronchi. Le loro popolazioni in Australia sono diminuite drasticamente negli ultimi due decenni.

Nello scorso febbraio, il governo federale australiano ha dichiarato i koala "in pericolo" nelle regioni orientali del Nuovo Galles del Sud, del Queensland e del Territorio della Capitale. Secondo una valutazione delle autorità, i koala potrebbero estinguersi entro il 2050, a causa delle minacce aggiuntive derivanti da malattie, perdita di habitat e incidenti stradali.

In che modo gli scienziati vaccinano i koala selvatici

I ricercatori utilizzano un binocolo per individuare i koala negli alberi di eucalipto, quindi costruiscono recinti circolari intorno alle basi degli alberi con porte che conducono alle gabbie. Dopo qualche ora o giorno, i koala normalmente scendono dagli alberi per cercare foglie su un altro, e finiscono nelle innocue trappole.

"È difficile confondere un koala con altri animali, sono piuttosto facili da individuare", dice Jodie Wakeman, veterinario e direttore clinico di Friends of the Koala, un'organizzazione non-profit che gestisce un ospedale per animali selvatici dove i koala vengono portati per la vaccinazione.

Dopo un check-up per assicurarsi che gli animali siano in buone condizioni, i ricercatori somministrano l'anestesia e le iniezioni di vaccino, quindi li tengono sotto osservazione per 24 ore dopo il risveglio per verificare che non ci siano effetti collaterali inaspettati, spiega Wakeman.

Prima di rimetterli in libertà, i ricercatori marchiano i koala con una tintura rosa sulla schiena, per garantire che gli stessi animali non vengano catturati due volte. Quando il primo koala vaccinato è stato riportato nel suo habitat, a marzo, gli scienziati hanno posizionato la sua gabbia alla base di un albero e hanno aperto la porta. Il koala è emerso rapidamente e si è arrampicato sul tronco dell'albero.

Come fanno i koala a prendere la clamidia e quali sono le cure?

Nel decidere di operare una campagna di vaccinazioni, gli scienziati bilanciano il rischio di disturbare gli animali con il pericolo di permettere la diffusione della malattia. La sperimentazione è stata approvata da diversi enti governativi, tra cui il dipartimento di agricoltura australiano e il dipartimento di pianificazione e ambiente del Nuovo Galles del Sud.

Vaccinare i koala non è semplice a causa delle loro abitudini di vita BERND LAUTER/AFP or licensors

Le origini della clamidia nei koala non sono state confermate, ma gli scienziati ritengono probabile che i marsupiali abbiano inizialmente contratto la malattia a causa dell'esposizione alle feci di ovini e bovini infetti. Poi si è diffusa per via sessuale o è passata dalla madre ai cuccioli.

Mentre gli esseri umani e il bestiame infettati dai batteri che causano la clamidia possono essere trattati con antibiotici, per i koala non è così semplice. I microbi "complessi" all'interno dello stomaco dei koala sono progettati per neutralizzare le tossine presenti nelle foglie di eucalipto che sono la loro principale fonte di cibo, spiega Crowther. Ma il loro sistema digestivo è in grado di neutralizzare anche alcuni farmaci, per cui "questo significa che non rispondono bene al trattamento antibiotico", afferma.

La vaccinazione degli animali selvatici diventerà più comune?

Ci sono solo pochi altri esempi in tutto il mondo di scienziati che tentano di catturare e vaccinare la fauna selvatica in pericolo per la conservazione. Nel 2016, gli scienziati hanno iniziato con le foche monache delle Hawaii contro un ceppo mortale di morbillivirus. Due anni e mezzo fa, i biologi in Brasile hanno iniziato a vaccinare i tamarini leone dorati contro la febbre gialla.

"La vaccinazione della fauna selvatica non è certamente ancora una pratica di routine", afferma Jacob Negrey, biologo della Wake Forest University School of Medicine. "Ma se debba essere usata più spesso è una questione fondamentale con cui i biologi della conservazione si stanno confrontando in questo momento". Gli esperti ritengono che i benefici siano probabilmente superiori ai rischi per i koala, anche se la vaccinazione è un'operazione che richiede molte risorse, dal momento che i koala vivono in cima agli alberi.