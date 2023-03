Il presidente della Lituania accusa la Cina di prendere posizione a favore della Russia.

Dopo un intervento al Parlamento europeo, Gitanas Nauseda, ha spiegato a Euronews che Pechino ha un ruolo importante da svolgere nella guerra in Ucraina e dovrebbe stare dalla parte giusta della storia.

"Sfortunatamente - dice Gitanas Nauseda, presidente della Lituania - vedo che l'obiettivo della Cina è continuare questa guerra, rendere questa guerra ancora più sanguinosa.

E in una situazione tale in cui la Cina, in forma nascosta o aperta, sostiene la Russia, è molto difficile essere fiduciosi.

La Cina potrebbe svolgere il ruolo di mediatore tra i due Paesi: se lo facesse, dovrebbe essere almeno neutrale.

Potrei immaginare uno status del genere, ma ora non ne vedo le possibilità e penso che la Cina debba considerare ciò che vuole raggiungere in questa guerra".

Sinora, valuto e vedo il ruolo della Cina più distruttivo che costruttivo Gitanas Nauseda presidente lituano

Xi in Russia?

Aumentano le voci di un'imminente visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia per incontrare Vladimir Putin e discutere le prospettive di pace.

Per quanto riguarda le sanzioni, Nauseda pensa abbiano arrecato qualche danno all'economia russa, ma ci si aspettava di più.

Si chiede quindi ai governi Ue di superare i propri interessi nazionali per approvare misure restrittive in campo nucleare.

"Prendiamo il decimo pacchetto di sanzioni - aggiunge Nauseda - poteva essere più incisivo.

E il nostro suggerimento era di includere Rosatom per includere i membri del consiglio: sappiamo cosa sta succedendo a Zaporizhzhia, stanno minacciando tutti noi in Europa con una catastrofe nucleare.

Ma per alcuni interessi, per approcci individuali dei singoli Paesi, non siamo in grado di prendere decisioni al riguardo".

Aiuti a Kiev

Nauseda è anche a favore della consegna di tutti i tipi di armi all'Ucraina, compresi i caccia, e di farlo il più velocemente possibile, perché la guerra sta costando molto in termini di vite umane e distruzione di infrastrutture.

"Stiamo entrando nella fase critica di questa guerra - conclude - è molto importante.

La Russia è in grado di concentrare tutte le proprie risorse, perché non è un Paese democratico e può ignorare i bisogni della società in altri campi, in campo economico-sociale.

Sta concentrando gli sforzi, rilanciando l'industria della Difesa, ma noi possiamo fare lo stesso, dovremmo farlo anche noi".

Nauseda è pessimista circa la possibilità di tornare al tavolo dei negoziati nel prossimo futuro, avendo Russia e Ucraina ancora prospettive molto lontane.