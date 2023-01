La Polonia è pronta ad aiutare l'Ucraina a sconfiggere la Russia: durante una visita a Leopoli, dove ha incontrato i suoi omologhi ucraini e lituani, il presidente polacco, Andrzej Duda, ha annunciato l'invio degli ambiti carri armati Leopard, di fabbricazione tedesca.

Ne verranno consegnate 14 unità e ci si aspetta che altri Paesi facciano lo stesso.

Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha invece reso noto la consegna dei sistemi antiaerei Zenit e delle relative munizioni.

Mentre Zelensky ringrazia per la visita e le promesse di aiuto, uno dei suoi consiglieri, Mykhailo Podolyak, ha dichiarato che l'Ucraina vincerà la guerra quest'anno, se l'Occidente invierà missili a lungo raggio per indebolire la retroguardia russa, assicurando che non sarebbero stati usati per attaccare il territorio russo.

Nel breve periodo, le preoccupazioni del presidente ucraino puntano al nord: a Leopoli, ha presieduto una riunione di coordinamento, durante la quale ha avvertito i capi delle regioni confinanti con la Bielorussia di prepararsi a un'estensione del conflitto.

Sebbene Minsk abbia sinora resistito alle pressioni russe per entrare in guerra, le esercitazioni militari congiunte di russi e bielorussi sono un costante motivo di preoccupazione dall'altra parte del confine.