La settimana dei carri armati per l'Ucraina

In Ucraina il fronte dei combattimenti sembra in stallo.

Gli esperti si aspettavano questo scenario, perché le rigide condizioni invernali rendono difficili gli spostamenti delle truppe. Ma si prevede anche una nuova offensiva russa a breve, e proprio qui entra in gioco una questione molto dibattuta, quella dei carri armati occidentali inviati a Kiev.

I carri armati tedeschi e quelli americani

Dopo le continue pressioni degli alleati europei e dell'opposizione interna, la Germania ha deciso di consegnare i propri Leopard 2 all'Ucraina e consentire ad altri Paesi che li possiedono di fare lo stesso.

C'è chi accusa Berlino di essersi mossa troppo tardi, ma il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius non è d'accordo:

"Non ho alcun segnale che potrebbe essere troppo tardi. Perché penso che consegneremo i nostri Leopard al massimo alla fine di marzo e mi sembra sia abbastanza presto".

La decisione finale è stata presa esclusivamente dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e non è chiaro perché ci abbia messo così tanto a convincersi.

Per alcuni aveva bisogno di tempo per coinvolgere un elettorato scettico, con i connazionali pacifisti che non gli avrebbero mai perdonato un atteggiamento eccessivamente bellicoso e un invio di armi massiccio all'Ucraina.

In un'intervista televisiva, tuttavia, Scholz ha respinto qualsiasi accusa di questo tipo.

"Chi fornisce carri armati non lo deve mai fare per motivi di politica interna, ma perché è giusto in termini di appoggio, in questo caso all'Ucraina, che è sotto attacco della Russia, la quale vuole conquistare tutto o parte del Paese. Ma è anche una decisione che prendiamo per la nostra stessa sicurezza. E che può essere presa solo con i nervi saldi e sapendo per certo che questa strategia va portata avanti insieme con gli altri."

Scholz ha agito in stretta collaborazione con gli Stati Uniti. Washington ritiene che fornire all'Ucraina armi altamente sofisticate potrebbe significare un importante punto di svolta nella guerra, come ha fatto capire il presidente Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti:

“Gli Stati Uniti invieranno 31 carri armati Abrams in Ucraina, l'equivalente di un battaglione ucraino. Il segretario alla Difesa Austin ha raccomandato questa scelta perché migliorerà la capacità dell'Ucraina di difendere il suo territorio e raggiungere i suoi obiettivi strategici".

"Non sarà una svolta"

Ma non tutti gli ucraini vedono quest'ultima promessa di supporto militare come una svolta. Come ad esempio Petro Poroshenko, presidente del Paese dal 2014 al 2019, intervenuto a Euronews.

La Germania ha appena annunciato che fornirà carri armati Leopard all'Ucraina insieme ad altri Paesi. Questo cambierà la situazione sul campo, nei combattimenti?

"Penso che questo invio abbia migliorato la situazione. Decisamente. Sicuramente dipende dal numero dei carri armati, perché è molto diverso avere uno solo, o diversi squadroni di carri armati. Ma non credo si tratti di un punto di svolta: non è più così. Se la fornitura fosse avvenuta sei mesi fa, insieme ai veicoli blindati e alla difesa aerea, quando la Russia era più debole di ora, sarebbe stata un punto di svolta".

Ci stiamo avvicinando al primo anniversario dell'invasione russa. Ci sarà un altro anno di combattimenti? Quando potrebbe finire questa guerra?

Fin dall'inizio, i partner occidentali hanno affermato che avrebbero aiutato l'Ucraina a sopravvivere. Ora non più. Ora, insieme, dovremmo vincere. E la differenza è chiara. Cosa significa una vittoria? Per alcuni, una vittoria è la bandiera ucraina sopra il Cremlino. Per altri ucraini, la nostra bandiera nel Donbass e in Crimea. Per me la vittoria è una situazione di sicurezza sostenibile in Europa, per non avere il pericolo di un attacco di quel pazzo di Putin contro nessuna Nazione europea.

Da presidente lei ha negoziato con Putin l'accordo di Minsk. Nel prossimo futuro non c'è spazio per i negoziati tra Ucraina e Russia?

"No, questo non lo credo. Dovremmo semplicemente avere un negoziatore molto bravo, molto professionale, un grande diplomatico che sieda di fronte a Putin. E sapete come si chiama questo diplomatico?"

No. Chi è?

Poroshenko: Sorpresa. Il nome di questo diplomatico è: Forze armate dell'Ucraina.

Segnali di dissenso

Mentre il fronte terreste in Ucraina rimane bloccato, la Russia non ferma i suoi attacchi aerei contro obiettivi civili, apparentemente casuali. Di recente, uno di questi attacchi ha colpito la città di Dnipro, con conseguenze disastrose.

A Mosca, c'è chi ha sfidato le minacce di arresto pur di deporre fiori in un memoriale improvvisato per le vittime dell'attacco.

Una rara critica interna alla guerra: in Russia una legislazione radicale vieta, in pratica, di schierarsi contro il conflitto.

Ad esempio, fiori e giocattoli per bambini sono stati rimossi più volte dalla base di una statua della poetessa ucraina Lesya Ukrainka, ma i residenti hanno continuato a renderle omaggio.

"Non ci sono altre possibilità. È l'unico modo per esprimere la propria protesta"? dice, con una certa dose di coraggio, una donna del posto.