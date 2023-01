Il Parlamento Ue approva la prima risoluzione contro il Marocco in 25 anni

Per la prima volta in 25 anni, il Parlamento europeo ha espresso un voto di condanna nei confronti del Marocco. Nella plenaria a Strasburgo, i deputati hanno approvato un testo che chiede a Rabat di rispettare la libertà dei media nel Paese e di rilasciare tutti i prigionieri politici e i giornalisti incarcerati.

Tutto questo è stato possibile solo per via dello scandalo di corruzione Qatargate, che sta scuotendo l'istituzione europea e in cui è coinvolto anche il Marocco, oltre al Qatar, sebbene entrambi i Paesi neghino qualsiasi illecito.

Per gli eurodeputati del gruppo della Sinistra è incredibile come anche in queste circostanze il Marocco cerchi di fare pressioni sugli eurodeputati, sebbene non sia contrario alle regole.

"_Non è illegale, chiaramente,__ma è inappropriato, è eticamente e politicamente riprovevole._Non dovrebbe accadere, tanto meno con questo scandalo in corso", ha detto Miguel Urbán Crespo, eurodeputato spagnolo, del gruppo La Sinistra al Parlamento europeo.

I deputati del gruppo La Sinistra hanno mostrato a Euronewsuna lettera con cui le autorità marocchine hanno provato a convincerli di non sostenere la condanna del Paese e di incontrarsi per discutere della questione.

Tuttavia, il testo approvato dall'Aula non prevede le stesse misure applicate al Qatar, nei confronti del quale gli eurodeputati hanno votato lo stop di tutti i lavori relativi al Paese fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sulle indagini.

Gli eurodeputati sono stati impegnati anche su un altro fronte, quello dell'Iran, votando l'inserimento della Guardia rivoluzionaria iraniana nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Il testo approvato non obbliga gli Stati membri ad agire, ma li mette sotto pressione in vista della riunione di lunedì prossimo dei ministri degli Esteri dell'Unione, dove si cercherà di stringere la morsa su Teheran, visto che il Paese ha fornito droni alla Russia contro l'Ucraina e ha represso violentemente le proteste pacifiche dopo la morte della 22enne Mahsa Amini.

In questo contesto, i deputati chiedono a Teheran di fermare la repressione del proprio popolo e condannano le esecuzioni dei manifestanti.

"_Volevamo inviare un segnale molto chiaro, forte e unito al regime iraniano,_che ha perso il controllo__e pensiamo che si stia comportando da terrorista, perché terrorizza i cittadini e l'intera regione", ha puntualizzato Hannah Neumann, eurodeputata tedesca del gruppo Verde/Alleanza libera europea.

Il testo approvato chiede anche sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, e il presidente, Ebrahim Raisi.