Inflazione nell'Eurozona, dietro le nuvole c'è il sereno?

Dopo aver raggiunto i massimi record di tutti i tempi, l'inflazione nell'Eurozona si sta allentando.

L'inflazione annua è stata del 9,2% a dicembre, in calo rispetto al 10,1% di novembre.

Tuttavia, l'inflazione di fondo è leggermente aumentata e non ha mostrato alcun segno di cedimento.

Perché?

L'inflazione di fondo esclude energia e prezzi alimentari, che sono spesso volatili: questo dà un'immagine più precisa della reale evoluzione dei prezzi.

"Tutti i produttori e venditori - dice Zsolt Darvas, Senior Fellow presso Bruegel - cercano in qualche modo di compensare aumentando i loro prezzi di vendita, cercano di compensare il grande choc dei loro costi energetici.

Quindi, è del tutto naturale, a mio avviso, che l'inflazione si sia diffusa in tutti i tipi di beni e servizi diversi".

Inflazione di fondo eccessivamente elevata significa guai per i consumatori, perché significa che i loro stipendi e i risparmi hanno perso valore.

I consumatori dovrebbero ottenere un aumento per tenere il passo con la tendenza al rialzo.

"Se i salari non aumenteranno tanto quanto l'inflazione - aggiunge Zsolt Darvas - allora nel medio e lungo termine il potere d'acquisto sarà ridotto in modo permanente e ciò si tradurrà in consumi inferiori, domanda inferiore e di conseguenza un'economia inferiore".

Ma è ancora possibilecambiare rotta: se i prezzi dell'energia e del cibo continueranno a scendere, l'inflazione di fondo alla fine diminuirà.

"Quando i venditori in un grande magazzino - conclude Zsolt Darvas - sperimentano che i prezzi dell'energia stanno salendo, anch'essi, si sa, provano ad aumentare i prezzi. E ciò ha un effetto ritardato.

Non lo fanno immediatamente, ma gradualmente: ora, i prezzi dell'energia hanno iniziato a scendere, quindi anche questa pressione sui prezzi sull'inflazione di fondo è destinata a diminuire".