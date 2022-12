L'iraniano Taghi Rahmani è stato definito "il giornalista più spesso incarcerato" da Reporters Without Borders nel 2011.

Di recente è intervenuto al Parlamento europeo per testimoniare le violenze e la repressione attuata sui manifestanti dalle autorità del suo Paese. In questo video racconta le proteste in Iran e le speranze di chi le conduce.