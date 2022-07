L'Unione Europea è sull'orlo di un tracollo energetico

La Russia, il principale fornitore di combustibili fossili del blocco, sta conducendo una guerra brutale contro l'Ucraina che non vedere una fine. Mentre le nazioni occidentali colpiscono il Paese con un numero sempre maggiore di sanzioni, il Cremlino replica colpendo il tallone d'Achille dell'UE: la dipendenza dal gas.

Negli ultimi mesi, Mosca ha interrotto totalmente o parzialmente la fornitura di gas a diversi Stati membri dell'UE, un attacco radicale che danneggia sia l'economia europea che quella russa.

Il motivo principale a giustificazione di questa mossa è un decreto emesso dal presidente Vladimir Putin che obbliga le compagnie energetiche ad aprire un conto bancario in rubli presso la Gazprombank per concludere le transazioni.

Poiché alcuni governi si sono rifiutati di conformarsi a questa imposizione unilaterale, temendo di violare i loro contratti e lo spirito delle sanzioni dell'UE, Putin ha iniziato a punire quelli che sono stati etichettati come Paesi "non amici".

Il blocco si sta preparando a un'interruzione totale dei flussi di gas russo, uno scenario che secondo molti economisti scatenerebbe automaticamente una profonda recessione e costringerebbe i governi a razionare l'energia.

La Commissione europea sta lavorando a un piano per coordinare le misure di emergenza ed evitare i personalismi che hanno ostacolato la risposta iniziale alla pandemia COVID-19.

"Dobbiamo anche prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas e persino a un'interruzione completa delle forniture di gas russo", ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"È ovvio: Putin continua a usare l'energia come un'arma".

Questi sono i Paesi dell'UE che finora sono stati vittime delle ritorsioni russe.

Polonia e Bulgaria

Alla fine di aprile, la Polonia e la Bulgaria sono stati i primi Paesi dell'UE ad essere stati tagliati fuori dalle forniture di gas russo.

Gazprom, il colosso energetico russo controllato dallo Stato, ha informato i due Paesi che il flusso di gas sarebbe stato interrotto a causa del loro continuo rifiuto di pagare le bollette in rubli.

Polonia e Bulgaria hanno apertamente denunciato la procedura di pagamento in due fasi, ripromettendosi di accelerare la diversificazione del loro mix energetico.

Per la Polonia, l'improvviso calo è stato gestibile poiché la maggior parte dell'elettricità proviene dalla combustione di carbone. Il Paese dispone di un terminale per il gas naturale liquefatto (GNL) a Świnoujście da cui può ottenere forniture supplementari da partner più affidabili, come Stati Uniti, Qatar, Egitto e Israele.

Anche la Bulgaria, che dipendeva per circa il 90% dal gas russo, ha intensificato gli acquisti di GNL e ha presentato piani per espandere la capacità di un gasdotto che pompa il gas dal gigantesco giacimento dell'Azerbaigian nel Mar Caspio.

Finlandia

Il 20 maggio, Gazprom ha comunicato alla Finlandia che avrebbe proceduto alla sospensione di tutti i flussi di gas dopo che Gasum, il grossista di gas di proprietà statale del Paese, si era rifiutato di rispettare il decreto sul pagamento in rubli.

La decisione ha coinciso con la spinta di Helsinki ad aderire alla NATO, l'alleanza transatlantica di cui Putin ha criticato aspramente l'espansione.

Sebbene la Finlandia fosse fortemente dipendente dal gas russo, il prodotto rappresentava solo il 5% circa del suo consumo energetico annuale, rendendo la crisi più facile da contenere.

Danimarca e Paesi Bassi

Alla fine di maggio, pochi giorni dopo che la Finlandia ha visto svanire da un giorno all'altro i suoi flussi di gas russo, la Danimarca ha subito un destino simile quando la multinazionale danese dell'energia Ørsted ha ignorato le richieste di pagamento in rubli.

"Questo non è assolutamente accettabile", ha dichiarato il primo ministro danese Mette Frederiksen. "È una sorta di ricatto da parte di Putin".

Quasi contemporaneamente, Gazprom ha interrotto completamente le forniture al commerciante olandese GasTerra, anche in questo caso per il rifiuto di liquidare le fatture in valuta russa.

GasTerra ha dichiarato di aver preso le disposizioni necessarie per assicurarsi fornitori alternativi e compensare la perdita dei previsti 2 miliardi di metri cubi (bcm) di gas russo.

Germania, Italia e Francia

Le tre maggiori economie dell'Unione Europea sono state colpite dalle ritorsioni russe in vista del viaggio congiunto a Kiev del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del primo ministro italiano Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron.

La Germania ha registrato un calo del 40% nei flussi di Nord Stream 1, il massiccio gasdotto che collega la Russia alla città settentrionale di Greifswald e trasporta fino a 55 miliardi di metri cubi all'anno.

Gazprom ha dichiarato che le riparazioni al condotto erano la ragione della riduzione, ma Berlino ha reagito accusando la società di turbare deliberatamente il mercato per aumentare i prezzi e pompare ulteriore denaro nelle casse del Cremlino.

Con l'ulteriore diminuzione delle forniture di gas, il governo di Olaf Scholz ha attivato la seconda fase del suo piano di emergenza in tre fasi, avvicinando il Paese a misure di razionamento.

In Italia, la multinazionale dell'energia Eni, che ha aperto un conto bancario denominato in rubli per rispettare il decreto di Putin, ha dichiarato che le forniture di gas russo sono diminuite del 15%, una contrazione che ancora continua .

Gazprom non ha fornito all'Eni una spiegazione per i flussi limitati.

Il primo ministro Draghi ha poi affermato che la presunta manutenzione dei tubi da parte di Gazprom è una menzogna.

"Esiste un uso politico del gas così come esiste un uso politico del grano", ha detto, riferendosi al blocco dei porti ucraini.

Nel frattempo, in Francia, l'operatore di rete GRTgaz ha inizialmente dichiarato di non ricevere più alcun gasdotto dalla Russia, anche se il governo ha poi chiarito che le forniture continuano ad arrivare, anche se in quantità variabile.

Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca

Il mese di giugno ha visto ulteriori riduzioni di gas verso altri Paesi dell'UE.

Il gruppo energetico austriaco OMV ha registrato un calo del 50% del gas russo, poi leggermente migliorato a circa il 40% all'inizio di luglio.

Anche l'ente slovacco per il gas SPP ha registrato un graduale calo delle forniture e ha dichiarato che i volumi potrebbero raggiungere la metà di quanto stabilito nei contratti.

La Repubblica Ceca, che attualmente detiene la presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'UE, ha osservato un calo complessivo del transito di gas, ma ha sottolineato che le forniture al Paese non sono a rischio.

"Siamo pronti a lavorare sul coordinamento delle scorte di gas in vista del prossimo inverno e a promuovere acquisti congiunti volontari", ha dichiarato il primo ministro ceco Petr Fiala al Parlamento europeo.

"Dovremmo sempre tenere a mente che potremmo trovarci in una situazione in cui la solidarietà tra gli Stati membri è più che mai necessaria".

Il crescente elenco di sospensioni del gas getta seri dubbi sull'obiettivo recentemente concordato dall'UE di raggiungere un livello minimo di stoccaggio di gas dell'80% entro il 1° novembre, un obiettivo pensato per evitare un inverno di scarsità e malcontento.

L'attuale livello di stoccaggio in tutto il blocco è pari al 60%, con solo tre Paesi - Portogallo, Polonia e Danimarca - che superano la soglia dell'80%.