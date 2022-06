Analisi: Qual è l'impatto delle elezioni legislative per Macron

I risultati delle elezioni legislative in Francia sono un duro colpo per il presidente Emmanuel Macron, che ha perso la maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale.

La sconfitta, non solo minaccia i suoi piani di attuare alcune delle riforme ambiziose che non è stato in grado di portare a termine nei primi cinque anni di mandato, ma rappresenta una grande svolta politica.

Se nelle precedenti elezioni Macron era riuscito ad assicurare al suo partito il primo posto, ora non potrà contare su una maggioranza sufficiente e questo restituirà all'Assemblea Nazionale la sua rilevanza. L'organo non sarà più una cassa di risonanza dei programmi e delle iniziative del governo, ma metterà in discussione qualsiasi mossa.

Nel parlare brevemente dopo lo spoglio delle schede, la prima ministra in carica Élisabeth Borne ha promesso di negoziare per giungere a "una maggioranza volenterosa" che agisca nel nome della stabilità del paese - e che sostenga le riforme di Macron.

Ma non è cosa facile.

Lo schieramento di Macron è davanti alla scelta tra il dover negoziare su ciascuna iniziativa o se adoperarsi per trovare una base di sostegno permanente.

Diversi analisti ritengono che l'alleanza più compatibile potrebbe essere costruita con la destra moderata dei "Les Républicains", ma i vertici di questo partito hanno già annunciato che passeranno il mandato all'opposizione, garantendo che "non ci sarà nessun patto, nessuna coalizione e nessun accordo" col governo.

I grandi vincitori

Nel frattempo l'estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen ha decuplicato i seggi ottenuti nel 2017, portandoli a 89 deputati.

Questo rafforzerà la voce e il peso del suo movimento, oltre a portare nuove risorse nelle sue casse, vista l'aumento dei seggi nell'Assemblea Nazionale.

Diversi esperti considerano il risultato elettorale come un voto di dissenso nei confronti di Macron e della sua visione della Francia.

Una questione che spieghiamo nel video all'inizio dell'articolo.