"Quasi certo embargo sul petrolio russo", dice il premier polacco

Il sesto pacchetto di sanzioni contro il petrolio russo passerà con il sostegno di tutti gli Stati membri dell'UE, secondo il primo ministro polacco.

In un'intervista a Euronews, Mateusz Morawiecki afferma che dopo aver parlato con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, le sanzioni rischiano di passare nonostante i dubbi espressi.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki: "Ci sono diversi paesi in posizioni diverse in termini di dipendenza dal petrolio e dal gas, e questo lo capiamo. Ci sono discussioni con la Commissione europea su quali potrebbero essere i periodi provvisori, tuttavia non bloccheranno quelle sanzioni per quanto mi riguarda sapere."

Nel frattempo, gli Stati membri dell'UE sono bloccati in trattative su come risolvere le denunce di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca che affermano di non poter porre fine alla loro dipendenza dal petrolio russo in tempi brevi e richiedono lunghi periodi di tempo.

Il governo ungherese finora ha affermato di non essere disposto a sostenere le sanzioni a meno che Budapest non ottenga un'esenzione speciale.

I deputati al Parlamento europeo che hanno chiesto un embargo assoluto su tutti i combustibili fossili russi non sono contenti che ad alcuni paesi venga riservato un trattamento speciale sulle sanzioni.

Lo spagnolo Luis Garicano di Renew dice: "Non sono per niente contento ovviamente che ci siano delle esenzioni, ho sperato che tutto il Consiglio e tutta l'Unione Europea si muovano contemporaneamente.

È sempre una cattiva notizia quando la recitazione di Orban viene premiata"

Gli ambasciatori dell'UE si incontrano venerdì mattina per trovare una soluzione all'impasse. Il pacchetto di sanzioni richiede che tutti gli Stati membri dell'UE accettino all'unanimità.