Aiuti al settore della pesca per contrastare gli effetti della guerra

La guerra sta colpendo settori che stavano già affrontando circostanze difficili. Uno di questi è l'industria della pesca. Il prezzo del gasolio per le barche era già aumentato negli ultimi mesi, ma è salito alle stelle dall'inizio della guerra. Per i pescatori la situazione è un disastro.

Geert de Groote, proprietario della nave Z98: "Non è solo il gasolio che ci uccide, abbiamo anche bisogno di molti materiali che provengono dalla lavorazione del petrolio. Abbiamo anche bisogno di ferro, i prezzi sono tutti in forte aumento. I prezzi del pesce sono buoni, ma non abbastanza per coprire i nostri costi".

Mentre paesi come la Francia hanno già annunciato un aiuto di emergenza per l'acquisto di carburante, il settore della pesca è in sciopero in luoghi come la Spagna. E nella maggior parte dei paesi non ci sono ancora misure di sostegno.

Aida Sanchez, Euronews: "La situazione sta diventando insostenibile per barche come questa, che lasciano il porto belga di Ostenda per andare a pescare nelle acque britanniche. Solo un anno fa, riempire il serbatoio di questa stessa barca costava la metà di quello che fa ora. Ecco perché più di venti I Paesi europei guidati dalla Spagna hanno chiesto alla Commissione Europea misure straordinarie"

E la Commissione Europea li ha ascoltati. Nonostante le proteste del settore, l'assessore alla Pesca afferma di aver agito tempestivamente.

Consentiranno un aiuto di Stato per compensare gli operatori fino a 35000 euro per i costi di produzione aggiuntivi, come il prezzo del carburante, che saranno attivi nei prossimi giorni... e attiveranno anche un meccanismo di crisi per consentire l'uso di fondi per mitigare l'impatto. Ed ora è il turno degli Stati membri

Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per gli oceani e la pesca: "Gli Stati membri devono anche assicurarsi di utilizzare queste possibilità il prima possibile in modo che i fondi arrivino ai pescatori e alle donne, all'industria di trasformazione il prima possibile".

Il provvedimento sarà attivo tra pochi giorni e sarà retroattivo, a partire dal giorno dell'inizio della guerra, il 24 febbraio.