Dalla battaglia per salvare una laguna morente garantendole i diritti di una persona alla costruzione di case sugli alberi per attirare i pipistrelli, gli attivisti ambientali in Spagna stanno facendo di tutto per proteggere i corsi d'acqua locali dall'inquinamento e dalla perdita di biodiversità.

La laguna di acqua salata più grande d'Europa, il Mar Menor in Spagna, viene lentamente avvelenata dall'inquinamento prodotto dall'agricoltura e dall'allevamento intensivi, dalle vecchie miniere e dal dilagare delle infrastrutture e dello sviluppo turistico. Eppure, ironia della sorte, è protetta - sulla carta - da numerose leggi ambientali.

Cinque anni fa, l'avvocato, professoressa e attivista locale Teresa Vicente si è convinta che l'unico modo per proteggere adeguatamente il Mar Menor fosse quello di garantirgli lo status giuridico di una persona.

Ha condotto una campagna storica sostenuta da migliaia di manifestanti, che alla fine ha portato all’entrata in vigore della sua legge di iniziativa popolare, una disposizione che consente ai cittadini di presentare una legge al Parlamento. Nel settembre 2022 il Senato spagnolo l’ha approvata: è stata la prima volta che un ecosistema in Europa ha avuto il diritto alla conservazione delle sue specie e dei suoi habitat e alla protezione dalle attività nocive.

Alberghi e grattacieli a La Manga, la sottile striscia di terra che separa la laguna del Mar Menor dal Mediterraneo. euronews

“La puzza di vegetazione in decomposizione diventava più forte”

Nella provincia spagnola di Murcia, abbiamo incontrato Teresa e il collega avvocato ambientalista Eduardo Salazar Ortuño nella laguna del Mar Menor. Mentre ci portavano in una zona vicina alla Rambla del Albujón, la puzza di vegetazione in decomposizione diventava più forte man mano che raggiungevamo la riva della laguna. Proprio di fronte a noi c'era un grande specchio d'acqua torbida, Eduardo ci ha spiegato che era di questo colore perché era stata uccisa tutta la vegetazione sommersa.

Teresa è cresciuta vicino alla laguna e quasi non sopporta vederla ora.

“Vorrei piangere ogni volta che vengo qui. Allo stesso tempo, mi viene un forte spirito di lotta, per dare diritto al Mar Menor”, ha detto a Euronews.

Il litorale della laguna del Mar Menor. euronews

“Tutti sono Mar Menor, perché noi siamo natura”

Ci dice che ora la laguna è legalmente considerata una personalità giuridica.

“Il Mar Menor è un'entità vivente, una persona. È un soggetto che può difendersi da solo. Ma da solo, in questo caso, significa che tutti sono Mar Menor, perché noi siamo natura.”

Nell'aprile 2024 Teresa ha vinto il prestigioso Goldman Environmental Prize per il suo lavoro, spesso descritto come "Green Nobel".

Eduardo ha detto che ci sono tre procedimenti giudiziari in corso, in base al nuovo status giuridico del Mar Menor.

“I diritti del Mar Menor [ora] sono di fronte ai diritti dei proprietari intorno al Mar Menor. Quando andiamo in tribunale, abbiamo un diritto di fronte a un altro diritto. Non è un oggetto che non vuole essere inquinato, no, è una persona che non vuole essere inquinata.”

L'avvocato e attivista ambientale Teresa Vicente ha vinto quest'anno il Goldman Prize per la sua battaglia volta a dotare la laguna di personalità giuridica. euronews

Aziende multate per aver scaricato salamoia nella laguna

Sebbene la laguna sia ancora inquinata, ci sono stati alcuni cambiamenti positivi. All'inizio di quest'anno le aziende che scaricavano salamoia nella laguna dagli impianti di desalinizzazione sono state multate per oltre due milioni di euro e il governo spagnolo ha aumentato il budget per porre rimedio agli effetti dell'inquinamento.

La campagna di Teresa è iniziata dopo il collasso ecologico del 2019, quando pesci, crostacei e vegetazione sommersa sono stati praticamente spazzati via a causa di una grave eutrofizzazione.

L'eutrofizzazione si verifica quando le alghe verdi crescono in modo incontrollato, alimentate da un eccesso di nitrati provenienti dai fertilizzanti. Queste alghe bloccano la luce, impedendo alle piante di crescere e di produrre ossigeno. Nell'agosto 2021 sono state portate a riva cinque tonnellate di pesci morti.

Eduardo Salazar Ortuño spiega: “Il collasso è: immaginalo qui a riva, pieno di pesci che volevano avere ossigeno per respirare. E prima dei pesci è scomparso l'80% della flora! L’80%!”

Ramón Pagán, un altro ambientalista e presidente di un'associazione di residenti locali, ha detto di essere preoccupato che possa accadere di nuovo quest'anno, dato che le recenti forti piogge hanno riversato grandi quantità di nitrati nella laguna.

Ci ha portato nella città di Los Nietos, un tempo vivace, ai margini della laguna. I turisti non la visitano più, perché la spiaggia è marrone e fangosa, con una puzza di piante in decomposizione nell'aria. Molte case sono vuote e diversi ristoranti hanno chiuso.

I terreni intorno al Mar Menor sono utilizzati per la coltivazione di ortaggi in serra; gran parte dei fertilizzanti finiscono per defluire nella laguna. euronews

Riportare i pipistrelli a Blanca

Nel frattempo, a 80 chilometri a nord-ovest, la città di Blanca si trova sulle rive del fiume Segura. Qui gli ambientalisti locali stanno provando una strategia diversa per proteggere il loro corso d'acqua: vogliono riportare i pipistrelli che un tempo vivevano qui.

I pipistrelli sono importanti per gli ecosistemi in quanto controllano le popolazioni di insetti, impollinano le piante e disperdono i semi. I pipistrelli vivevano in grotte lungo le scogliere sul fiume, ma la popolazione è stata decimata circa 20 anni fa quando le scogliere si sono sgretolate, distruggendo le grotte.

Neftalí Escribano, ambasciatore del Patto europeo per il clima, ha organizzato a giugno un workshop per realizzare delle bat box in legno che saranno appese agli alberi lungo i fiumi per attirare i pipistrelli a Blanca.

Neftalí Escribano mostra ad Andrea Bolitho di Euronews una delle bat box in legno che saranno appese agli alberi lungo il fiume. euronews

Un uso più saggio dell’acqua

