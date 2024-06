Incontriamo l'uomo che guida i preparativi per la COP29 a Baku

Di Gorkem Sifael

Cosa possiamo aspettarci dalla COP a Baku il prossimo novembre?

Mentre l'Azerbaigian si prepara a ospitare la COP29 a Baku, il presidente della conferenza Mukhtar Babayev si è dichiarato intenzionato a voler organizzare un evento inclusivo e orientato all'azione. Ha aggiunto che invita un ampio spettro di parti interessate - tra cui ONG, giovani, gruppi indigeni e istituzioni finanziarie - a partecipare attivamente e a contribuire alla conduzione dei negoziati.

Il tema centrale della COP29 sarà la finanza climatica, fondamentale per attuare gli impegni presi nelle conferenze precedenti. Babayev ha sottolineato l'importanza di rivedere le promesse fatte in passato per assicurarsi che vengano mantenute.

Ha anche parlato dell'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi Celsius, un compito che, a suo avviso, può essere raggiunto solo attraverso sforzi congiunti. Babayev ha aggiunto che lui e il suo team si impegnano per ospitare una COP di successo, fornendo una piattaforma per tutti i Paesi, con l’obiettivo collaborare strettamente in questi tempi difficili.