Di Euronews Green

I cittadini greci sono stati invitati a non abbandonare cavalli, cani o altri animali mentre il Paese si prepara a una seconda ondata di caldo

Innumerevoli animali domestici, da allevamento e selvatici sono stati uccisi dagli incendi che hanno devastato la Grecia questa settimana. Le associazioni animaliste hanno lanciato per questo un appello alle persone affinché non abbandonino gli animali, anche se salvarli non è stato sempre possibile, soprattutto nelle zone più colpite dell'Attica e di Rodi.

Dopo aver distrutto vaste aree forestali e abitazioni, da lunedì gli incendi sembravano essere stati in gran parte domati a partire dal 20 luglio. Ma una nuova ondata di caldo è in atto, con temperature superiori ai 40°C, il che sta riportando condizioni di pericolo per le foreste, secondo il servizio meteorologico greco.

"Purtroppo siamo già a conoscenza di decine di animali morti bruciati nei rifugi e cerchiamo, in collaborazione con i volontari e i gruppi di soccorso, di liberarne quanti più possibile", ha dichiarato su Facebook il segretariato speciale per la protezione degli animali da compagnia in Grecia. "Ogni vita ha un valore", ha aggiunto, esortando le persone in fuga dagli incendi a portare con sé i propri animali e a non lasciarli "in nessun caso" intrappolati e bloccati.

I cavalli vengono evacuati dalle stalle

Un uomo mette in salvo un cavallo AP Photo/Thanassis Stavrakis

A Pounari, a nord-ovest di Atene, scene drammatiche hanno mostrato persone mettere in salvo cavalli mentre il fronte del fuoco si avvicinava pericolosamente. Le autorità hanno chiesto ai residenti dei villaggi vicini di abbandonare le loro case mentre le fiamme si avvicinavano, e alcuni sono appunto riusciti a salvare anche i loro animali.

"Ci stiamo dirigendo a Mandra, o ovunque sia sicuro per la famiglia. Spero che Dio ci dia una mano, non c'è altro da dire. Si può vedere l'amarezza negli occhi di mia moglie", ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters un residente. "Voglio solo che la mia famiglia stia bene. Abbiamo preso solo i beni di prima necessità, vestiti, acqua, panini per i bambini e latte per il neonato. Siamo sei persone, quattro bambini e due adulti. Abbiamo preso anche i due cani e gli uccelli".

Nelle aree di Kalyvia e Anavyssos, nel sud-est dell'Attica, il segretariato speciale ha chiesto a dei volontari di prestare i camion necessari per salvare gli animali dalle stalle e dai rifugi per animali. Cani e gatti sono stati accolti a Galatsi, un sobborgo a nord di Atene, dove il comune e l'associazione animalista Dog's Voice hanno preparato uno spazio per loro in una ex cava. Mentre cavalli e altri "animali da lavoro" sono stati accolti in un rifugio a Polydendri.

Le persone che si trovano nei punti più critici possono chiamare il numero 213 1364020 per chiedere aiuto nel salvataggio e nel trasporto degli animali, ha dichiarato ieri il segretariato. Che ha esortato a non sottovalutare l'intensità e la velocità degli incendi.

Chiunque veda animali in pericolo o in difficoltà dovrebbe prestare assistenza, se possibile, ma, se non è in grado di aiutare, dovrebbe annotare la loro posizione esatta e avvertire le autorità, ha dichiarato l'organizzazione per i diritti degli animali PETA.

Il centro di soccorso per cani chiede aiuto per il caldo

Un uomo mette in salvo un cane, il 18 luglio 2023 Thanassis Stavrakis/AP

Dog's Voice ha registrato 428 arrivi di animali dalle aree devastate dal fuoco, a partire da questa mattina. Gli animali con ferite gravi, ustioni o problemi respiratori sono prioritari per le cure veterinarie in tutta l'Attica, si legge in un post su Instagram, e tutti i gatti sono stati portati da veterinari e rifugi."Il nostro obiettivo è di arrivare a domenica, quando si prevede che la maggior parte degli animali sarà arrivata nei rifugi", ha dichiarato il gruppo di protezione degli animali.

Nel frattempo, prendersi cura degli animali a temperature elevate rappresenta una sfida. Dog's Voice ha lanciato un appello per avere più tappetini freschi per i canini, lampade a batteria e tende a rete. La richiesta di cibo per cuccioli e di altri beni di prima necessità è stata subito accolta dagli abitanti del luogo, che sono stati invitati a tenere d'occhio i canali social media del gruppo per essere aggiornati sulle ultime necessità.

Perché le foreste vanno in fumo

Gli incendi sono comuni in Grecia, ma negli ultimi anni le estati più calde, secche e ventose hanno trasformato il Mediterraneo in una zona calda per gli incendi, come riporta Reuters. Oltre alla maggiore vulnerabilità della regione di fronte ai cambiamenti climatici, gli esperti indicano il deterioramento della salute delle foreste come un fattore di aumento degli incendi.

Climate Home News ha già riportato come i cambiamenti nella gestione dei pini d'Aleppo - un tempo ampiamente sfruttati per la loro resina - abbiano trasformato i boschi dell'Attica in "bombe di fuoco". Proprio come in Spagna, Portogallo e Italia, il passaggio dalla piccola agricoltura - dove le famiglie pascolavano e proteggevano la terra - alle grandi agroindustrie può essere una forma di rischio di incendio.

"Nell'ambito della risposta alla crisi climatica globale, i governi devono migliorare il modo in cui rigeneriamo le foreste, poiché una volta che le monocolture e i boschi soggetti a incendi iniziano a bruciare, le misure di protezione dagli incendi sono davvero limitate", afferma Pieter Van Midwoud, Chief Tree Planting Officer di Ecosia. "Dato che in Europa gli incendi sono ormai alle porte, dobbiamo fare di più per garantire che le nostre foreste siano più tutelate, con una vegetazione che segua i modelli del suolo e includa specie diverse e naturali".

La PETA ha anche stabilito un legame tra gli incendi provocati dal clima e gli allevamenti. Dove c'è fumo, c'è fuoco, e in questo caso nessuno dovrebbe ignorare come le emissioni di gas ad effetto serra degli allevamenti alimentino la catastrofe climatica e creino le condizioni per la diffusione degli incendi", ha dichiarato Elisa Allen, vicepresidente dei programmi della PETA, a Euronews Green.

"La PETA esorta tutti ad essere responsabili di fronte all'ondata di caldo senza precedenti che sta colpendo la Grecia e altri Paesi europei, cominciando a cambiare dieta, privilegiando alimenti vegani rispettosi del Pianeta".