Ancora tre le isole greche che combattono con le fiamme. La situazione è critica in Sicilia, a Palermo, mentre la terra brucia anche in Sardegna e Calabria. Le fiamme minacciano il Parco naturale di Sintra-Cascais e la cittadina croata di Dubrovnik. Decine le vittime e migliaia gli sfollati

Un paesaggio apocalittico si erge sopra Rodi, una delle isole greche che combatte giorno e notte contro il fuoco ormai da 9 giorni. Martedì gli incendi hanno causato tre vittime, tra cui due piloti precipitati mentre tentavano di spegnere un rogo sull'isola di Eubea.

Ma i forti venti e le alte temperature, che formano un cocktail letale, minacciano tutta l'Europa meridionale. In Croazia, un gigantesco incendio è scoppiato vicino alla città turistica di Dubrovnik. Più di 130 vigili del fuoco stanno combattendo il rogo, che si estende per più di 5 chilometri, per impedirgli di raggiungere le abitazioni.

Gli incendi segnano le giornate anche in Sicilia. Grande incendi boschivi continuano a minacciare Palermo, il cui aeroporto è rimasto chiuso anche mercoledì mattina dopo che le fiamme ne hanno raggiunto il perimetro. Sono state evacuate almeno 120 famiglie, mentre una discarica locale sta bruciando da lunedì pomeriggio, intossicando l'aria circostante. La terra brucia anche in Sardegna e in Calabria. In tutto sono almeno cinque le vittime e 2mila gli sfollati.

In Portogallo, il Parco Naturale di Sintra-Cascais, a ovest di Lisbona, è sotto stretta osservazione. Le fiamme si sono diffuse rapidamente nel pomeriggio di martedì a Cascais e hanno costretto all'evacuazione di quasi 100 persone. Il rogo è stato portato sotto controllo da più di 500 vigili del fuoco, ma molti sono ancora sul campo per evitare che il rogo riprenda forza e si estenda nel parco.

In Spagna, l'attenzione è tutta sull'incendio scoppiato martedì a Gran Canaria che ha costretto all'evacuazione di decine di persone. La situazione sembra al momento sotto controllo.