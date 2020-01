Incendi in Australia: lotta contro il tempo per salvare i koala

Gli incendi che stanno devastando l'Australia stanno mettendo in serio pericolo non solo la vita umana. Circa 500 milioni di animali sono morti. Uccelli, rettili e mammiferi, tra i quali i koala, che continuano a morire bruciati vivi o nelle cliniche veterinarie, come la Kangaroo Island Wildlife Park. Qui si fa di tutto per provare a salvare uno degli animali simbolo del Paese.

Tutti i giorni ricevono sollievo dal dolore, alcuni li stiamo curando per ustioni gravi, altri per ustioni minori Dana Mitchell Cofondatrice del Kangaroo Island Wildlife Park

Secondo i dati più recenti, nelle foreste di eucalipti australiane vivono tra i 50mila e i 100 mila koala, una specie considerata a rischio estinzione già prima degli incendi. Oggi si teme che il 30% della popolazione totale non ci sia più.

Ha fatto il giro della rete nelle ultime ore un video amatoriale (che potete vedere nel tweet qui sotto), filmato a Batlow, nel Nuovo Galles del Sud. Le immagini sono drammatiche: centinaia di animali morti ai lati della strada.