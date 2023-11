Per il secondo anno consecutivo la Francia si aggiudica il Junior Eurovision Song Contest 2023: sul podio la tredicenne Zoé Clauzure

Ha soli tredici anni ma è già una star: con 228 punti il brano "Coeur" di Zoé Clauzure, rappresentante della Francia, si aggiudica l’edizione 2023 del Junior Eurovision Song Contest, andato in scena al Palais Nikaia di Nizza.

Terza vittoria e seconda di seguito in 7 partecipazioni per la Francia dopo il trionfo di Lissandro con il brano “Oh maman!” portato in gara lo scorso anno a Yerevan, in Armenia.

A 13 anni Zoé Clauzur****epuò vantare di aver duettato con artisti del calibro di Amir, portacolori francese all’Eurovision 2016 e ospite durante l’interval act di questa edizione dello JESC, e del cantautore Yseult.

Secondo posto per la Spagna con 201 punti per Sandra Valero e la sua “Loviu”, seguita al terzo posto dall’Armenia con 180 punti per le Yan Girls con “Do It My Way”.

Undicesima l’Italia con Melissa e Ranya che si sono esibite sulle note di “Un mondo giusto” ottenendo 81 punti.