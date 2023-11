Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Nadya Tolokonnikova ha guidato l'azione artistica di protesta 'God save abortion' presso la Corte Suprema dell'Indiana, per lottare per i diritti riproduttivi

Il collettivo femminista russo di protesta e performance art Pussy Riot è stato avvistato all'inizio di questa settimana negli Stati Uniti, mentre brandiva una vulva gonfiabile gigante fuori dal Campidoglio dello Stato dell'Indiana.

Il gruppo continua la sua lotta contro la Corte Suprema dello Stato e le sue politiche anti-aborto con 'God save abortion', che è una nuova canzone delle Pussy Riot e fa parte di una più ampia campagna di azioni artistiche sui diritti riproduttivi che stanno lanciando.

Questo primo pezzo è stato realizzato in collaborazione con gli studenti dell'Università dell'Indiana.

In seguito al controverso rovesciamento della Roe vs Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti nel giugno del 2022, l'Indiana ha implementato un divieto assoluto di aborto.

In una dichiarazione condivisa dalla leader delle Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, queste ultime "hanno sempre inteso portare speranza in situazioni senza speranza, ogni volta che non vedo alcuna speranza, mi rivolgo all'arte, mi aiuta a rendere il mio messaggio più forte e chiaro.

L'arte è come una bacchetta magica, è uno strumento molto speciale: resistere, organizzarsi, trovare persone che la pensano allo stesso modo.

E, soprattutto, votate: so che odiate il sistema che vi ha deluso, ma è in vostro potere cambiarlo, anche se sembra il contrario".

Insieme alla loro ultima protesta, le Pussy Riot hanno aggiunto le seguenti richieste:

Chiediamo la separazione tra Stato e Chiesa.

Chiediamo che le nostre voci siano ascoltate.

Chiediamo l'accesso all'aborto legale e sicuro per ogni persona negli Stati Uniti.

Chiediamo di limitare il controllo del governo sui nostri corpi.

Chiediamo che un rappresentante delle Pussy Riot sia nominato consulente ufficiale della Corte Suprema di ogni Stato, in qualità di esperto della separazione dell'autonomia corporea.

"Non parlare significa lasciare che qualcun altro definisca i tuoi interessi".

Il gruppo di attiviste ha condiviso un video per accompagnare la loro protesta in Campidoglio.

La descrizione del video includeva un messaggio di Tolokonnikova che recitava: "Siamo venuti in Indiana perché ci preoccupiamo dei gruppi di persone più vulnerabili, le portatrici di utero che esistono negli Stati rossi.

Non sono né viste, né protette: l'Indiana è stato il primo Stato a mettere fuori legge la maggior parte degli aborti dopo l'annullamento della Roe vs Wade".

La dichiarazione prosegue: "Le Corti Supreme statali sono diventate la mano e la voce incontrastata di Dio, noi protestiamo rendendo omaggio a Martin Lutero e consegnando le nostre tesi - a partire dalla n.1, Dio salvi l'aborto".