Di Euronews

Il pianoforte Yamaha a mezza coda, sui cui tasti il musicista compose alcuni dei suoi brani più famosi è stato battuto a 1,4 milioni di sterline

Ha fruttato milioni di sterline la collezione di Freddy Mercury all'asta organizzata da Sotheby's a Londra.

PUBBLICITÀ

Una sfida all'ultimo rilancio per aggiudicarsi un pezzo originale della storia del rock appartenuto al leggendario frontman dei Queen, tutti cimeli a lungo custoditi nella sua villa museo di Garden Lodge a Kensington.

Il pianoforte Yamaha a mezza coda, sui cui tasti il musicista compose alcuni dei suoi brani più famosi è stato battuto a 1,4 milioni di sterline.

Il testo originale di 'Bohemian Rhapsody', il capolavoro scritto da Mercury nel 1974 ha raggiunto 1,1 milioni di pound. Per quanto riguarda il testo originale di quello che molti fan considerano come un inno della band britannica, 'We Are The Champions', un successo mondiale e capace di resistere negli anni, sono stati raggiunti i 250 mila pound.

Diversi costumi di scena e tute con paillettes indossati per girare video e in esibizioni dal vivo hanno fruttato ciascuno oltre 100 mila sterline.

Anche i tanti oggetti collezionati da Mercury nell'arco della sua vita, fra cui opere di Pablo Picasso, Salvador Dalì e Henri Matisse, oltre ai tanti gioielli e ai pezzi d'antiquariato, grande passione del cantante, hanno superato le attese: al loro valore si è infatti aggiunto quello derivante dal loro ex proprietario.

Oltre 2.000 le offerte provenienti da 61 paesi. Parte del ricavato sarà devoluto al Mercury Phoenix Trust e alla Elton John Aids Foundation, due organizzazioni impegnate nella lotta contro l'AIDS.