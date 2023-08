Un giorno che segnò un epoca. Il 28 agosto 1963, a Washington, Martin Luther King pronunciò la famosa frase "I have a dream": il suo sogno era l'uguaglianza razziale. Il presidente Joe Biden incontrerà la famiglia dell'attivista afroamericano

Sono passati 60 anni dalla famosa frase "I have a dream", pronunciata da Martin Luther King (1929-1968) nel suo discorso più famoso, durante la "March for Jobs and Freedom".

Era il 28 agosto 1963.

Un giorno che segnò un'epoca.

Sabato 26, circa 75.000 persone si sono riunite al National Mall e al Lincoln Memorial per il 60° anniversario della marcia su Washington, organizzata proprio da Martin Luther King, quando, nel suo discorso alla folla, affermò che un paese lacerato dalla disuguaglianza razziale deve ancora realizzare il suo sogno.

L'evento è stato organizzato dal Kings' Drum Major Institute e dalla National Action Network del Reverendo Al Sharpton.

Una schiera di leader neri per i diritti civili e una coalizione multirazziale e interreligiosa hanno radunato i partecipanti nello stesso luogo in cui circa 250.000 persone si riunirono nel 1963, per quella che è ancora considerata una delle più grandi e importanti manifestazioni di giustizia e uguaglianza razziale nella storia degli Stati Uniti.

Le commemorazioni per Martin Luther King dureranno fino a lunedì 28 agosto, la data esatta dell'anniversario, quando il presidente americano Joe Biden, insieme alla vice Kamala Harris, incontrerà la famiglia dell'indimenticato attivista dei diritti umani.

"Viviamo in un'epoca in cui c'è una generazione più giovane che crede che la generazione di mio padre, e la nostra, che è venuta dopo, non abbiano fatto abbastanza. La libertà non è mai veramente conquistata. La guadagni e la conquisti, generazione dopo generazione. L'unica cosa da fare è vigilare", ha dichiarato la figlia di Martin Luther King, Bernice King.

Bernice King: sullo sfondo, la statua dedicata al padre. (Washington, 26.8.2023)

Il giorno di Capodanno del 1863, il presidente americano Abraham Lincoln annunciò l’emancipazione degli schiavi, liberandoli anche negli Stati ribelli contro la decisione di Lincoln.

La marcia su Washington del 1963 celebrò il Centenario di quello storico evento.

Premio Nobel per la Pace nel 1964, Martin Luther King venne assassinato a Memphis il 4 aprile 1968.

Aveva 39 anni.