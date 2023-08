L'Opera Studio di Zurigo, palestra delle future stelle dell'opera

Fondato nel 1961, è uno dei più importanti centri di formazione per cantanti lirici emergenti. Ogni anno giovani talenti provenienti da tutto il mondo vengono qui a fare la loro prima esperienza professionale

L'International Opera Studio di Zurigo, fondato nel 1961, è uno dei più importanti centri di formazione per cantanti lirici emergenti. Ogni anno giovani talenti provenienti da tutto il mondo che hanno terminato gli studi e sono pronti a cominciare la loro carriera vengono qui a fare la loro prima esperienza professionale, e hanno la possibilità di salire sul palco assieme ad artisti affermati.

Oltre alle lezioni di canto, i giovani cantanti prendono lezioni di scenotecnica e partecipano a masterclass con rinomati vocalisti, registi e direttori d'orchestra. Il tenore britannico Maximilian Lawrie, il soprano svizzero Chelsea Zurflüh e il contralto tedesco Freya Apffelstaedt sono tre dei diciotto membri dell'Opera Studio per la stagione 2022-2023.

"Si impara soprattutto che cos'è questa professione. Cosa comporta. Non si tratta solo di recitare e cantare - dice Zurflüh -. Si tratta anche di questioni personali. Quali sono i miei obiettivi? Cosa voglio ottenere? Dove voglio andare? Bisogna programmare e pianificare tutto molto bene". Per Lawrie "essere in un posto come questo, dove si vive l'esperienza del palcoscenico e si lavora con cantanti straordinari, è perfetto".

L'Opera Studio segna un'importante transizione tra gli studi e la carriera professionale. "È davvero un ponte - dice Thomas Bathel, vicedirettore dell'accademia -. Diamo loro la possibilità di essere formati ogni giorno per uno o due anni. Fanno esperienza con noi e allo stesso tempo sul palcoscenico".

"Se penso a come suonavo prima di iniziare le lezioni di canto, c'è un'enorme differenza rispetto a come suono ora - dice Apffelstaedt -. Ero molto più timida di adesso. Ora trovo molto più facile fare uscire la mia personalità sul palco".

Per molti di questi giovani cantanti si tratta della prima esperienza professionale sul palcoscenico con alcuni dei migliori artisti. Un'opportunità unica. Lawrie ha avuto l'opportunità di andare in scena assieme al celebre tenore francese Benjamin Bernheim, in una rappresentazione di Romeo e Giulietta, mentre Zurflüh e Apffelstaedt hanno preso parte alla rappresentazione di uno dei capolavori di Handel, Serse, a Wintterthur, in Svizzera. Anche Bernheim ha iniziato la sua carriera internazionale all'Opera Studio.

"Per me l'Opera Studio di Zurigo è stata un'esperienza straordinaria - dice Bernheim -. Ogni sera, a ogni rappresentazione, c'era almeno una stella sul palco. Una sera Renée Fleming, poi Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann, Piotr Beczala. Una parata di stelle. Hanno fissato l'asticella molto in alto e mi sono detto: quello è il livello che voglio raggiungere, quindi dovrò lavorare".

"Guardare Benjamin Bernheim lavorare è incredibile - dice Lawrie -. Non si tratta solo delle esecuzioni, ma anche delle prove: vedere le differenze tra le prove e lo spettacolo vero e proprio, dove riesce ad essere ancora più brillante. È qualcosa che mi ispira, mi fa venire voglia di lavorare sempre di più sulla tecnica e su tutte queste cose".

Anche la soprano francese Julie Fuchs ha partecipato alla produzione di Romeo e Giulietta con Lawrie. Fuchs ama condividere le luci della ribalta con gli artisti emergenti. "Penso che sia sempre un vantaggio per una produzione avere dei membri dell'Opera Studio - dice il soprano francese -. Trovo che portino energia, entusiasmo, umiltà, gioventù e freschezza. Sono sempre felice quando ci sono membri dell'Opera Studio in una produzione".

"Vedo il mio futuro in modo molto positivo: potrò cantare in posti che ora posso solo sognare - dice Zurflüh -. Essere in grado di cantare ruoli straordinari in molti posti diversi: è questo il mio sogno".

"Qui ho potuto imparare davvero molto - dice Apffelstaedt -. Ho sempre pensato di dover ricoprire un certo ruolo sul palcoscenico. Mi sono sempre sentita un po' strana perché pensavo di dover fingere sul palco. Ma in realtà è completamente il contrario. Devi portare la tua personalità sul palco e vedere cosa riesci a trovare di te stesso in un ruolo".