L'iniziativa seleziona giovani artisti di talento in tutto il mondo e gli propone un periodo di collaborazione con un maestro, una figura di spicco nella sua disciplina: tra i 300 maestri Martin Scorsese, Margaret Atwood e Gilberto GIl

Da vent'anni il programma Maestro e Allievo di Rolex seleziona giovani artisti di talento in tutto il mondo e gli propone un periodo di collaborazione creativa con un maestro, una figura di spicco nella sua disciplina. Negli ultimi 20 anni l'iniziativa si è evoluta in una comunità di artisti che abbraccia generazioni, culture e discipline diverse: dalle arti figurative al cinema, dalla danza alla letteratura, dalla musica al teatro.

Quest'anno il ventesimo anniversario del programma è stato celebrato nel corso del Rolex Arts Festival, che si è svolto ad Atene dal 26 al 28 maggio. Spettacoli, reading, discussioni, proiezioni, mostre e installazioni hanno animato la tre giorni del festival.

300 maestri: da Martin Scorsese a Margaret Atwood

Nel corso degli anni l'iniziativa Maestro è Allievo ha visto la partecipazione di 300 personalità del mondo dell'arte, tra cui Spike Lee, Margaret Atwood, Martin Scorsese, Philip Glass, Brian Eno, Gilberto Gil e Jessye Norman. I protetti seguono i loro mentori in tutto il mondo: osservano, scambiano, imparano e ottengono informazioni sul loro mestiere. Più precisamente, dagli inizi, 1.350 giovani artisti professionisti provenienti da 120 Paesi sono stati nominati per partecipare, venendo così sottoposti all'attenzione di esperti del settore.

Oltre a interagire con i loro mentori dopo il periodo ufficiale trascorso insieme, in alcuni casi collaborando a progetti artistici e stringendo amicizie durature, molti protégé collaborano con quelli di altre discipline del programma, stimolati e messi alla prova dai loro coetanei in diverse aree artistiche.

Tra gli artisti che si sono esibiti ad Atene c'è la musicista peruviano-giapponese Pauchi Sasaki, che nel biennio 2016-2017 è stata allieva del compositore Philip Glass, uno dei più celebri musicisti del XX secolo e tra i maggiori esponenti del minimalismo.

"Penso che la cosa bella dell'avere un tutor sia che inizi a sviluppare una sorta di fiducia nella tua voce - dice Sasaki -. Un vero mentore ti aiuta per darti quella sicurezza e nella ricerca di ciò che vuoi esprimere". L'idea del festival è anche quella di includere artisti locali: ad Atene Pauchi ha collaborato con 30 membri dell'acclamato coro greco Chores. "È stato un processo gioioso - dice l'artista -. Le ragazze erano entusiaste e hanno messo tutta la loro energia nel progetto. È stata un'esperienza che mi è piaciuta molto".

Il contributo di Pauchi Sasaki al festival è stato una prima assoluta: un estratto di ARTEMIS: Fountain, un'opera multipiattaforma ispirata al programma della Nasa Artemis, una missione spaziale che porterà la prima donna sulla superficie lunare in questo decennio.

La ballerina e coreografa hip hop senegalese Khoudia Touré ha presentato al festival il suo ultimo lavoro: Óró, un ambizioso progetto artistico e sociale creato attraverso lo scambio tra giovani provenienti da diversi Paesi e da molteplici contesti sociali. Ad applaudire l'esibizione di Khoudia ad Atene c'era anche la mentore, Crystal Pite, una delle coreografe più acclamante al mondo.

"È stimolante osservare tutti questi artisti di diverse discipline e incontrare Khoudia, vedere il suo lavoro e l'esperienza che ha vissuto - dice Pite -. Non so come abbia fatto, si è fatta carico di tante cose, c'era molta pressione su di lei. È stato incredibile guardarla mentre lo faceva".

Tra i musicisti che hanno preso parte al programma c'è Gilberto Gil. La sua protetta, la cantante egiziana Dina El Wedidi, proviene da un mondo musicale completamente diverso. Quando si sono incontrati, lei gli ha ricordato se stesso all'inizio della sua carriera. "Il talento c'era, e anche la musica - ricorda Gil -. Stare con me, passare un po' di tempo con la band, era un'esperienza nuova per lei e mi aspettavo che assorbisse questa l'esperienza. Credo che l'abbia fatto".

"È stato fantastico - conferma El Wedidi -. Il programma prevede che tu segua il tuo mentore. Io sono stata fortunata perché il mio mentore è sempre in tournée, quindi ho dovuto seguirlo ovunque. Ci siamo divertiti tantissimo".