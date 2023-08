La manifestazione, creata in onore del compositore George Enescu, è oggi uno dei pricinpali appuntamenti musicali al mondo

È ufficialmente iniziato a Bucarest il Festival George Enescu, creato nel 1958 in onore dell'omonimo compositore franco-rumeno, considerato uno dei più importanti musicisti rumeni.

PUBBLICITÀ

Oggi il festival a lui dedicato è uno dei principali appuntamenti per musicisti e amanti della musica classica non solo dell'Europa orientale, ma di tutto il mondo. Un grande riconoscimento per la Romania.

Per un mese, fino alla fine di settembre, la capitale rumena ospiterà decine di concerti, tra solisti e orchestre internazionali, e numerosi concorsi per giovani musicisti.

A dare il via alla manifestazione l'Orchestra Filarmonica George Enescu con il direttore Cristian Macelaru, e Gautier Capuçon, uno dei più grandi virtuosi del violoncello. In particolare hanno eseguito il concerto in si minore op. 104 di Dvorak.