Patrimonio Unesco, sette siti nel Regno Unito tra i candidati

Di Euronews

L'antica città di York, lo zenit delle Shetland dell'età del ferro in Scozia, i parchi marini e le aree protette di Little Cayman. E, assieme ad altri, il Birkenhead park nel Merseyside, inaugurato nel 1847: un progetto pionieristico per portare il verde negli ambienti urbani, da allora il parco ha ispirato la creazione di spazi verdi in tutto il mondo, tra cui il Central park di New York.

Sette siti del Regno Unito sono in lizza per ottenere lo status di patrimonio mondiale dell'Unesco, in aggiunta ai 33 già inseriti nella lista. Tra questi, l'Abbazia di Westminster, Stonehenge e Blenheim Palace, con la chiesa morava di Gracehill a Ballymena, nell'Irlanda del Nord, e la Flow Country, nel nord della Scozia che ha un ruolo cruciale nel sostenere la biodiversità. Poi c'è la East Atlantic Flyway, la famosa rotta migratoria di uccelli che attraversa le zone occidentali dell'Europa, compresa la costa orientale dell'Inghilterra, che si aggiunge ai luoghi incantevoli più famosi nel mondo: le Piramidi di Giza in Egitto, il Machu Picchu in Perù, l'Acropoli di Atene, la costiera amalfitana.

Dice Laura Davies, ambasciatrice inglese all'Unesco: "È fantastico che il Regno Unito contribuisca a rendere il patrimonio mondiale più rappresentativo. I siti (appena aggiunti) riflettono brillantemente la diversità e la bellezza naturale e culturale del paese e dei suoi territori d'oltremare, e non vedo l'ora di lavorare con loro per l'inserimento nella lista". Ora il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport del governo britannico lavorerà con le autorità locali per sviluppare le candidature e aumentare le probabilità di ottenere un posto nell'ambito elenco.