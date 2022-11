Golf, pesca e moto: la nuova vita di Pierre alle Mauritius

Pierre è un espatriato francese che vive a Mauritius. Ha scoperto la parte meridionale dell'isola durante un viaggio con la moglie in un hotel rinomato per il suo campo da golf. Poco dopo hanno comprato una casa lì. "All'inizio i nostri figli si lamentavano perché era troppo lontana, ma ora amano venire a trovarci. Siamo un po' sparsi in Francia, quindi questo è il nostro punto d'incontro", ha detto Pierre a Euronews.

"La giornata ideale è condividere momenti, anche molto semplici, con gli altri", dice Pierre mentre spiega il suo stile di vita a Mauritius. Anche se dice scherzosamente di non saper pescare, lo fa regolarmente per passare del tempo con un pescatore locale. "Ai mauriziani piace andare a pescare insieme. Gli piace mostrarti come si fa - dice Pierre -. Sono generosi e questo è contagioso perché anche noi vogliamo ricambiare il favore". Un'altra attrattiva dell'isola è il silenzio che si respira in mare aperto. "Anche senza scambiare parole c'è condivisione - dice Pierre -. Questi sono momenti piacevoli".

Pierre è membro dell'H.O.G Mauritius Island Chapter insieme a molti altri proprietari di Harley-Davidson dell'isola. Organizzano spesso incontri ed esplorano l'isola. "Visitare Mauritius su due ruote è diverso. Si provano sensazioni diverse e si vedono altre cose". Come per le battute di pesca, il cameratismo è ciò che Pierre apprezza di più durante il tempo che trascorre sulla moto. "Ogni volta che ci incontriamo, c'è un grande sorriso sul volto di tutti - confessa Pierre -. Il piacere di guidare insieme è speciale. Da quando sono arrivato a Mauritius, è come se avessi cominciato una nuova vita".