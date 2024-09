Il futuro del turismo è qui e unisce l’innovazione alla sostenibilità. Scoprite come le pratiche rigenerative e la tecnologia all'avanguardia stanno trasformando il settore dei viaggi e creando un impatto positivo sulle comunità e sul pianeta.

PUBBLICITÀ

In questa puntata di The Exchange, esploriamo il futuro del turismo e come l'innovazione sta trasformando il settore. Guy Shone approfondisce la crescente tendenza del turismo rigenerativo con Tina O'Dwyer, CEO e fondatrice di The Tourism Space. Tina racconta come questo nuovo approccio sia incentrato sull’aiuto alle comunità locali e sulla tutela dell'ambiente.

Il nostro inviato, Phil Stebbing, ci racconta come il Pukaha National Wildlife Centre, in Nuova Zelanda, crei opportunità per i viaggiatori di contribuire positivamente alle attività di salvaguardia.

Thierry Antinori, direttore commerciale di Qatar Airways, condivide le sue riflessioni su come l'IA sta trasformando i viaggi aerei. Grazie a progressi come Sama, la prima assistente di volo umana digitale al mondo, e a processi di check-in più innovativi, i viaggi stanno diventando più pratici e piacevoli per tutti.

Poiché i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di esperienze più significative, il settore turistico si adatta per soddisfare queste esigenze in continua evoluzione. In questa puntata si scopre come la convergenza tra tecnologia e sostenibilità stia dando il via a una nuova era di viaggi a beneficio non solo delle persone ma anche del pianeta.