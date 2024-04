Il porto di Baku: il polo eurasiatico che vuole espandersi e accelerare la crescita

Il porto di Baku, situato strategicamente sul Mar Caspio, si sta espandendo per soddisfare le richieste del commercio globale, dando priorità alla sostenibilità e investendo in progetti locali.

Il porto di Baku in Azerbaigian è il porto più antico e strategico del Mar Caspio. Situato su una rotta commerciale tra est e ovest, è una destinazione mondiale per i trasporti e la logistica e la connettività è la chiave del suo successo.

Taleh Ziyadov è il direttore generale del porto di Baku e afferma che i disordini e le guerre globali hanno evidenziato l’importanza delle catene di approvvigionamento. Ha detto a Euronews che la posizione del porto nel mezzo dell'Eurasia centrale lo rende un importante collegamento in tutte le direzioni. "Il porto di Baku entra nel ventunesimo secolo come un vero e proprio polo a cinque stelle, che non solo collegherà i continenti, ma che contribuirà direttamente allo sviluppo economico della regione,” ha aggiunto.

Le parti interessate hanno chiare ambizioni di adattarsi, crescere e soddisfare le crescenti richieste commerciali globali. L'anno scorso, il volume totale movimentato ha raggiunto oltre 7,3 milioni di tonnellate, con un aumento del 51% rispetto al 2020. Ziyadov ha aggiunto: "Abbiamo un ottimo team operativo che dispone di indicatori di prestazione sulla velocità di gestione delle merci. Penso che questi abbiano davvero contribuito all’aumento del traffico delle merci e alla fiducia che molti clienti internazionali hanno riposto nel porto di Baku”.