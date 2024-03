Nuovo record per il prezzo del cacao: finirà il cioccolato?

I costi del cacao sono aumentati costantemente a causa dei cattivi raccolti, dovuti a condizioni climatiche estreme nei Paesi produttori in Africa occidentale

I prezzi del cacao sono saliti ai massimi storici martedì 26 marzo, toccando oltre 10.000 dollari (9.234,3 euro) a tonnellata, prima di assestarsi a 9.622 dollari a tonnellata la mattina del giorno dopo, a seguito dei raccolti deludenti in Paesi chiave per la produzione di cacao come il Ghana e la Costa d'Avorio. Anche il Camerun, altra nazione produttrice di cacao, ha riscontrato le stesse condizioni.

Il raccolto ha registrato un guadagno del 19,8 per cento nell'ultima settimana e un aumento del 42,4 per cento questo mese. Nell'ultimo anno**, i prezzi del cacao sono aumentati di circa il 231 per cento.**

Il cacao è ampiamente utilizzato in numerosi prodotti a base di cioccolato e dolciumi, mentre i sottoprodotti come le punte di cacao, il burro di cacao, le bucce e la polpa dei baccelli di cacao sono impiegati anche per bevande analcoliche, alcol, aceto, cosmetici, integratori per la salute, profumi e altro ancora.

Tuttavia, poiché il cioccolato è di gran lunga il prodotto di cacao più comune, l'incremento dei prezzi del cacao ha sollevato preoccupazioni per l'aumento del costo del cioccolato e per la sua eventuale carenza.

Perché i prezzi del cacao stanno aumentando?

Negli ultimi mesi i prezzi del cacao sono aumentati rapidamente a causa di raccolti peggiori del previsto nei Paesi dell'Africa occidentale, come il Ghana e la Costa d'Avorio, che hanno ridotto le forniture di cacao a livello mondiale.

Ciò è dovuto principalmente al fenomeno climatico El Nino, che ha provocato piogge eccezionalmente abbondanti nel dicembre dello scorso anno, causando la malattia del baccello nero che ha ampiamente danneggiato i raccolti. Una combinazione tra cambiamenti climatici e il perdurare di El Nino hanno portato anche a un caldo estremo nei mesi successivi, creando difficoltà ulteriori ai raccolti.

El Nino ha un impatto particolare sul cacao e su altre colture, esacerbando i venti secchi e polverosi provenienti dal deserto del Sahara, che compromettono l'accesso delle colture alla luce solare. Poiché il cacao è una coltura particolarmente sensibile alla siccità, questo clima più rigido e secco può essere particolarmente debilitante per i raccolti.

Anche l'invecchiamento delle piante di cacao ha contribuito alla diminuzione dei raccolti, poiché sono più suscettibili alle malattie. Questo significa anche che la loro manutenzione è più costosa e molti agricoltori hanno scelto di abbandonare i vecchi alberi di cacao.

Anche l'estrazione mineraria illegale nelle regioni dell'Africa occidentale è aumentata drasticamente, a causa dei ricchi giacimenti di metalli e minerali come oro, uranio, minerale di ferro e diamanti. Questo ha portato a una massiccia perdita di terreni coltivabili, a causa della deforestazione, e al declino della qualità dei corpi idrici.

L'aumento dei prezzi del cacao non sembra tradursi in guadagni per i coltivatori di cacao, che stanno ancora lottando con l'aumento dei costi di produzione e la riduzione dei raccolti. Per questo motivo, molti coltivatori hanno scelto di vendere le loro piantagioni di cacao e le loro terre alle compagnie minerarie.

Quali conseguenze per i produttori di cioccolato?

Secondo quanto riferito, diverse fabbriche di cacao in Ghana e Costa d'Avorio hanno ridotto o interrotto le attività di lavorazione del cacao perché i semi sono diventati troppo costosi da procurare.

Inoltre, l'ente regolatore del cacao della Costa d'Avorio ha rivelato di aspettarsi che il raccolto medio del Paese, a partire da aprile, scenderà del 33 per cento a circa 400.000 tonnellate. Se così fosse, si tratterebbe di un calo notevole rispetto alle 600.000 tonnellate dello scorso anno.

Allo stesso modo, anche il Ghana ha annunciato che la sua produzione di cacao dovrebbe essere di circa 650.000 tonnellate, in calo rispetto alle 850.000 tonnellate di quest'anno.

Il produttore di cioccolato Hershey's ha già avvertito che i prezzi record del cacao potrebbero avere un impatto sulla crescita degli utili di quest'anno.

Mondolez, proprietaria di Cadbury, Oreo e Toblerone, ha aumentato i prezzi del cioccolato fino al 15 per cento nel 2023 e ha dichiarato che probabilmente continuerà a farlo per raggiungere le previsioni di fatturato del 2024. L'azienda ha anche sottolineato che l'aumento dei prezzi dello zucchero è una delle sfide principali per il prossimo anno, insieme ai prezzi del cacao.

Il direttore finanziario dell'azienda, Luca Zaramella, ha dichiarato: "I prezzi sono chiaramente una componente chiave di questo piano. Il contributo sarà un po' inferiore a quello che abbiamo visto nel 2023, ma è superiore a quello di un anno medio", come riportato da Ap.

Le vendite di Pasqua potrebbero avere un risvolto positivo per i produttori di cioccolato

Le imminenti vendite di cioccolato di Pasqua dovrebbero alleviare le preoccupazioni dei produttori di cioccolato, almeno nel breve periodo, visto che diversi produttori hanno già aumentato i prezzi delle uova e dei coniglietti pasquali.

La società di ricerca e servizi ai consumatori Which? ha rivelato che marchi come Toblerone e Lindt hanno già aumentato i prezzi dei loro popolari coniglietti e uova di cioccolato di circa il 50 per cento rispetto al 2023. Anche le dimensioni di molti dolci sono diminuite, poiché i produttori continuano a trovare il modo di tagliare i costi.

Diversi produttori, come Hersheys, stanno anche sponsorizzando le vendite di prodotti non a base di cacao, come la loro gamma di biscotti e creme, oltre a orsetti gommosi e altre caramelle, per compensare i prezzi più alti del cioccolato.

Tuttavia, quest'anno i consumatori potrebbero essere un po' più cauti in fatto di vacanze e spese non essenziali, a causa della crisi del costo della vita. E questo potrebbe potenzialmente mettere un freno alle vendite pasquali.