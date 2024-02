I grandi marchi sono pronti a guadagnare con San Valentino. Questa antica tradizione è celebrata in vari modi nel mondo da secoli. La tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui le aziende comunicano con le coppie e creano esperienze memorabili.

In questo episodio di The Exchange, ci concentriamo sul business multimiliardario di San Valentino. Febbraio è il mese dell'amore fin dal XIV secolo, ma la tecnologia sta trasformando il business del romanticismo. Il presidente europeo del gruppo alberghiero di lusso Four Seasons Adrian Messerli, spiega come i più grandi marchi corteggino i clienti combinando vecchie tradizioni e nuove tecnologie.

Il business del romanticismo è in piena espansione

Secondo la società di ricerca IPSOS MORI più della metà degli adulti con un partner (55%) ha in programma di festeggiare San Valentino. Questo giorno così speciale è popolare soprattutto negli Stati Uniti, dove in genere partecipano i tre quarti (75%) delle coppie. Tutto questo entusiasmo si traduce in enormi quantità di denaro. Il business dell'amore è in piena espansione anche in Europa. Più della metà delle coppie (51%) nel Regno Unito, in Francia e in Spagna si uniscono allo shopping e ai festeggiamenti.

