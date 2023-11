La Banca Centrale Europea sta cercando di abbandonare le finestre e i ponti che hanno decorato le banconote dell'Unione fin dalla sua nascita.

Le banconote in euro saranno ornate da fiumi, uccelli, o da immagini della cultura europea: la Banca centrale europea (BCE) sta riducendo le opzioni per la prima riprogettazione della valuta sin dalla sua nascita.

Uno dei due temi sostituirà le immagini già presenti sulle banconote in euro, che rappresentano porte, finestre e ponti in stili architettonici che vanno dal classico al modernista, in vigore dall'introduzione della nuova moneta nel 2002.

"Entrambi i temi scelti hanno in comune l'idea di collegare l'Europa e gli europei", ha dichiarato in un comunicato il Presidente della BCE Christine Lagarde, "in linea con il nostro obiettivo di rendere le banconote più comprensibili per le persone di ogni età e provenienza".

Altre idee avanzate in una consultazione di luglio, come quella di mostrare immagini di mani o idee più astratte come il futuro o "la nostra Europa, noi stessi", sono state respinte dopo che i sondaggi condotti durante l'estate non hanno suscitato entusiasmo.

La BCE non sembra aver effettuato sondaggi su disegni di banconote più tradizionali, come edifici identificabili o personaggi storici, forse per timore che ciò possa causare dispute tra i 20 Stati membri dell'area monetaria su chi o cosa debba essere raffigurato.

Una volta elaborati i motivi dettagliati, le due opzioni saranno nuovamente sottoposte al pubblico europeo, afferma la BCE, ma le nuove banconote non entreranno nel portafoglio dei cittadini prima di qualche anno dopo la decisione finale, nel 2026.

La crescente popolarità dei pagamenti digitali, in parte dovuta alla pandemia, sta causando un calo nell'uso del contante, che secondo la BCE rappresenta ormai solo il 59% dei pagamenti nei punti vendita fisici come negozi e ristoranti, rispetto al 79% del 2016. Una tendenza che preoccupa alcuni legislatori, tanto che a giugno la Commissione europea ha proposto nuove leggi per proteggere lo status del contante come moneta legale, annunciando al tempo stesso piani per un "euro digitale".